В Україні затвердили програму навчання у школах, за якою у старших класах з’явиться професійна та академічна підготовка

В Україні затвердили програму навчання у школах за якої у старших класах з’явиться професійна підготовка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Освітню програму середньої освіти за професійним спрямуванням затвердили для українських шкіл. Починаючи з 1 вересня 2027 року, учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між професійним та академічним напрямами навчання і поглиблено вивчати певні предмети для обраного фаху. Розповідаємо на прикладах, які зміни відбудуться в освітньому процесі шкіл.

Про зміни в освітньому процесі розповіли у пресслужбі міністерства освіта та науки України.

Учні, які обиратимуть навчання за професійним спрямуванням, протягом трьох років у старших класах поєднуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти та опановуватимуть практичні навички за такими фахами: аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, ІТ, бізнесом та адмініструванням, освітньо-гуманітарним, гостинним та організації подій або надання послуг краси та дизайну.

Залежно від обраної спеціальності співвідношення навчального часу між різними предметами буде відрізнятися.

“Наприклад, в ІТ-профілі збільшать обсяг математики та цифрових технологій, у медичному профілі — біології та хімії, а у профілі “Бізнес та адміністрування” — математики та іноземної мови”, — пишуть у пресслужбі міністерства.

З кожним наступним роком частка професійного навчання зростатиме, зазначають освітяни.

“Учні зможуть не лише здобути повну загальну середню освіту, а й знайомитися з професіями, отримувати практичний досвід і краще розуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати. Це важливий крок у реформі середньої освіти, де навчання пов’язане з реальним життям і майбутньою кар’єрою”, — наголошує заступник Міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

Після завершення школи та здобуття повної загальної середньої освіти учні зможуть підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри.

“Далі вони зможуть обрати подальшу траєкторію: продовжити навчання у закладі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти або почати професійну діяльність за обраним напрямом”, — зазначають освітяни.

Раніше ми розповідали, що в Україні не вистачає близько 1,7 тисячі вчителів, найбільші труднощі з кадрами у малих школах. Та критичного кадрового дефіциту в українських школах наразі не фіксують.