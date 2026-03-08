Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підприємця з прифронтових областей України пропонують збільшені суми мікрогрантів за програмою “Власна справа”. Розпочати або розвинути свій бізнес можна, зокрема у Донецькій області. Підтримка варіюється від 300 до 500 тисяч гривень.
Про це журналістам Вільного Радіо розповіли у Донецькому обласному центрі зайнятості.
Там розповіли, що збільшені суми мікрогрантів пропонують для підприємців прифронтових регіонів України — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області. Ініціатива працює у межах програми “Власна справа”.
Так, охочим започаткувати або ж розширити свій бізнес пропонують:
“Це не просто фінансова підтримка, вона дає можливість розпочати власну справу або значно її розширити, створити нові робочі місця для людей у твоєму регіоні, сприяти розвитку економіки та добробуту місцевої громади, здобути фінансову незалежність”, — зазначили фахівці.
Податися на програму можна за цим посиланням.
Отримати консультацію можна за телефоном call-центру Донецького обласного центру зайнятості: 0-800-219-713 (дзвінки безоплатні).
