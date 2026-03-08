Власна справа. Ілюстративне фото: Мінцифри

Підприємця з прифронтових областей України пропонують збільшені суми мікрогрантів за програмою “Власна справа”. Розпочати або розвинути свій бізнес можна, зокрема у Донецькій області. Підтримка варіюється від 300 до 500 тисяч гривень.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли у Донецькому обласному центрі зайнятості.

Там розповіли, що збільшені суми мікрогрантів пропонують для підприємців прифронтових регіонів України — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області. Ініціатива працює у межах програми “Власна справа”.

Так, охочим започаткувати або ж розширити свій бізнес пропонують:

до 300 000 грн — за умови працевлаштування 1 працівника;

до 500 000 грн — за умови працевлаштування 2 працівників.

“Це не просто фінансова підтримка, вона дає можливість розпочати власну справу або значно її розширити, створити нові робочі місця для людей у твоєму регіоні, сприяти розвитку економіки та добробуту місцевої громади, здобути фінансову незалежність”, — зазначили фахівці.

Податися на програму можна за цим посиланням.

Отримати консультацію можна за телефоном call-центру Донецького обласного центру зайнятості: 0-800-219-713 (дзвінки безоплатні).

