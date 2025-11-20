Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Український уряд ухвалив постанову, яка підвищує щомісячні виплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні, а також змінив спосіб підрахунку цієї допомоги. Тепер її розмір не залежить від кількості членів родини.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Так, з 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника становитиме 12 971 гривню. Якщо у сім’ї є двоє або більше непрацездатних членів, то цю суму порівно розділять між ними.

Листопад 2025 року став останнім місяцем, коли допомогу сім’ям Героїв Небесної Сотні нараховували за старими, ухваленими у 2014 році, правилами. Наразі ця виплата залежить від кількості утриманців і коливається від п’яти до восьми тисяч гривень.

Окрім цього, уточнили у Мінсоцполітики, виплати тепер нараховуватимуть не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Станом на 20 листопада 2025 року пенсії у зв’язку із втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні, уточнили у відомстві.

