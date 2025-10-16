Нова військова омбудсменка Ольга Решетилова. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовою омбудсманкою. Вона стала першою в історії України, хто обійматиме цю посаду, забезпечуючи контроль над дотриманням прав військових та інших членів Сил оборони. Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному онлайн-представництві Президента України.

Іншим указом президент звільнив Решетилову з посади уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, яку вона обіймала до 16 жовтня. Глава держави зазначив, що це рішення спрямоване на “реальний захист прав воїнів” та повинне посилити відчуття підтримки у лавах українських оборонців.

Для новопризначеної військової омбудсманки Ольги Решетилової основним пріоритетом на поточному етапі роботи є запуск Офісу військового омбудсмана, йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. Указ про його започаткування президент підписав 19 вересня 2025-го, а також затвердив положення про нього.

“Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них”, – зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська).

Офіс військового омбудсмана створюють як постійний допоміжний орган при президентові. Він повинен буде забезпечувати цивільний контроль над дотриманням прав представників Сил оборони України. Йдеться, зокрема, про військових, резервістів, бійців добровольчих формувань територіальних громад, учасників руху опору та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військова омбудсманка зможе розглядати скарги, призначати перевірки й напрацьовувати рішення щодо проблемних питань проходження служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмена у вересні 2025 року. Людину на цю посаду призначатимуть один раз на п’ять років. Ініціатива передбачатиме й Офіс військового омбудсмена.