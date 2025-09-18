Зеленський підписав закон про військового омбудсмена: хто ним може стати

Військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмена. Його призначатимуть раз на п’ять років. Ініціатива передбачатиме й Офіс військового омбудсмена.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з законопроєкту №13266.

За документом, військового омбудсмена призначатиме президент раз на пʼять років. Одна й та сама людина не зможе обіймати посаду більш ніж на два терміни поспіль.

Крім того, створять Офіс військового омбудсмена як допоміжний орган контролю в секторі безпеки та оборони. Обійняти таку посаду зможе людина віком від 30 років, яка має вищу освіту й протягом останніх пʼяти років проживала в Україні.

Серед іншого, у законі визначили порядки подання й розгляду скарг військовослужбовців, проведення перевірок у військових частинах. А ще процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.

Зазначимо, що ще у квітні 2024 року Міноборони спільно з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Цей орган фактично передбачав створення посади військового омбудсмена.

А у листопаді того ж року, під час представлення внутрішнього “плану стійкості” у Раді, президент Володимир Зеленський оголосив, що найближчим часом Міноборони та військове командування повинні обрати й призначити військового омбудсмена.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024-го президент Володимир Зеленський призначив уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Нею стала Ольга Решетилова — колишня журналістка та правозахисниця.