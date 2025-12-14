Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту. Він передбачає автоматичне взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомили у Міноборони.

Там пояснили, що рішення має зменшити бюрократію та спростити процедуру для українців і ТЦК. Так, частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.

На військовий облік автоматично ставитимуть:

чоловіків, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;

чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

“Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані”, — прокоментувала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Нагадаємо, Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні. Серед змін, зокрема, є скорочення 72-годинного строку для перевірки списків працівників, а також бронювання працівників ОПК на 45 днів, аби ті могли усунути порушення обліку. Розповідаємо, що відомо про ці зміни.