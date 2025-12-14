Підтримайте Вільне Радіо
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту. Він передбачає автоматичне взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Про це повідомили у Міноборони.
Там пояснили, що рішення має зменшити бюрократію та спростити процедуру для українців і ТЦК. Так, частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.
На військовий облік автоматично ставитимуть:
“Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані”, — прокоментувала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.
Нагадаємо, Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні. Серед змін, зокрема, є скорочення 72-годинного строку для перевірки списків працівників, а також бронювання працівників ОПК на 45 днів, аби ті могли усунути порушення обліку. Розповідаємо, що відомо про ці зміни.