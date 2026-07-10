Лицьова сторона нової банкноти. Фото: Укрінформ

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Від 4 вересня 2026 року в Україні запустять в обіг нову банкноту номіналом у дві тисячі гривень. На її лицьовій стороні зобразили поета-шістдесятника Василя Стуса — він став першою постаттю на купюрі, життєвий шлях якої прямо пов’язаний із Донецькою областю. На зворотньому боці нової банкноти — будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де поет здобував вищу освіту.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

У Нацбанку пояснили, що дата запуску купюри в обіг не є випадковою: 4 вересня 1965 року Стус публічно виступив проти репресій, а рівно через 20 років, того ж дня, поет загинув в ув’язненні.

Нова банкнота — синього кольору, розміром 75 на 166 міліметрів, вона на шість міліметрів ширша купюри в 1000 гривень, тому стане найбільшою. Також на банкноті зображені мотиви мозаїк художниці Алли Горської та рядки віршів поета, надруковані шрифтом у стилі графіки Георгія Нарбута.

Глова Національного банку України Андрій Пишний пояснив, чому банк вирішив ввести новий номінал саме зараз. З 2019 року, коли з’явилася банкнота в 1000 гривень, середня зарплата в Україні зросла майже втричі, а ціни — удвічі. Тисячні купюри вже становлять понад 55 відсотків усієї готівки в обігу.

Він зазначив, що загальна кількість готівки в країні зростає. Станом на 1 липня 2026 року вона перевищила 970 млрд грн.

“Так само як у 2019 році економічні передумови привели до появи банкноти номіналом 1 000 гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2 000 гривень”, — пояснив Андрій Пишний.

Хто такий Василь Стус

Василь Стус — український поет-шістдесятник, перекладач, літературознавець і правозахисник та учасник українського дисидентського руху. Народився в селі Рахнівка на Вінниччині, однак того ж року родина переїхала до Донецька (тоді він називався Сталіно), де майбутній поет виріс, здобув шкільну освіту та навчався на історико-філологічному факультеті педагогічного інституту (зараз — Донецький національний університет імені Василя Стуса). Працював журналістом, шахтарем і вчителем на Донеччині, перш ніж вступити до аспірантури Інституту літератури в Києві.

4 вересня 1965 року Стус разом з Іваном Дзюбою, В’ячеславом Чорноволом та Юрієм Бадзьом узяв участь у публічній акції протесту в кінотеатрі “Україна” під час прем’єри фільму Сергія Параджанова. Через літературну діяльність і відкриті звернення на захист прав людини поета двічі заарештовували — у 1972 та 1980 роках, засуджуючи до ув’язнення й заслання.

Помер 4 вересня 1985 року в таборі для політв’язнів у Пермській області за нез’ясованих обставин під час голодування. Посмертно реабілітований у 1990 році. Герой України від 2005 року.

Нагадаємо, на 1 липня 2026 року в Донецькій області налічується 216 підприємств, організацій та установ зі статусом критично важливих для економіки чи оборони — це дає їм право бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Упродовж червня перелік не зазнав жодних змін: жодне нове підприємство не отримало права на бронювання. Втім, ніхто й не втратив. Журналісти Вільного Радіо опублікували чинну версію цього списку.