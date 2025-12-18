Підтримати
В Україні з’явився офіційний застосунок екстреної допомоги, який працює без мобільного зв’язку

Богдан Комаровський
У Міністерстві внутрішніх справ розробили спеціальний застосунок екстерної допомоги “112”. Після дзвінку — навіть без мобільного зв’язку — оператор сам викличе необхідну службу. 

Про це повідомили на Урядовому порталі. 

Там розроблений, що розроблений міністерством застосунок “112” буде корисним у таких ситуаціях:

  • у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу; 
  • у районах зі слабким або нестабільним покриттям; 
  • під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

У критичній ситуації через додаток можна зв’язатися з оператором, який самостійно оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу.

“Ми будемо розширювати функціональність “112”. Серед наступних кроків – опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 – це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні”,  — зауважили у МВС. 

Вони уточнюють: усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані у ньому використовують виключно для обробки екстрених викликів. 

Завантажити “112 Ukraine” можна:

Нагадаємо, Вільне Радіо розповідало покроково, як записатися до фахівців МВС онлайн, як скасувати запис, які існують ліміти та в яких випадках людину можуть заблокувати для онлайн-реєстрації.

