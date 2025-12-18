Служба "112". Ілюстративне фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ розробили спеціальний застосунок екстерної допомоги “112”. Після дзвінку — навіть без мобільного зв’язку — оператор сам викличе необхідну службу.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розроблений, що розроблений міністерством застосунок “112” буде корисним у таких ситуаціях:

у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;

у районах зі слабким або нестабільним покриттям;

під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

У критичній ситуації через додаток можна зв’язатися з оператором, який самостійно оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу.

“Ми будемо розширювати функціональність “112”. Серед наступних кроків – опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 – це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні”, — зауважили у МВС.

Вони уточнюють: усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані у ньому використовують виключно для обробки екстрених викликів.

Завантажити “112 Ukraine” можна:

для операційної системи IOS за цим посиланням ;

для операційної системи Android за цим посиланням .

