Військові. Ілюстративне фото: Укрінформ

Головне управління захисту прав військовослужбовців, яке працює при Міноборони, оновило адресу електронної скриньки, на яку приймає звернення від військових та членів їхніх родин.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Актуальна електронна адреса для звернень щодо захисту прав військовослужбовців — [email protected].

Для того, аби подати звернення, заявник повинен вказати свої ПІБ (або назву установи, якщо звернення подається від її імені), контактні дані для зворотного зв’язку, суть питання, конкретну вимогу, а також додати документи, що підтверджують повноваження у випадку подання звернення в інтересах іншої людини. За наявності слід долучити докази порушення, уточнили у Міноборони.

Також там наголосили, що анонімні звернення й надалі розглядати не будуть.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовою омбудсманкою. Вона стала першою в історії України, хто обійматиме цю посаду, забезпечуючи контроль над дотриманням прав військових та інших членів Сил оборони.