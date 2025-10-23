Підтримайте Вільне Радіо
Головне управління захисту прав військовослужбовців, яке працює при Міноборони, оновило адресу електронної скриньки, на яку приймає звернення від військових та членів їхніх родин.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Актуальна електронна адреса для звернень щодо захисту прав військовослужбовців — [email protected].
Для того, аби подати звернення, заявник повинен вказати свої ПІБ (або назву установи, якщо звернення подається від її імені), контактні дані для зворотного зв’язку, суть питання, конкретну вимогу, а також додати документи, що підтверджують повноваження у випадку подання звернення в інтересах іншої людини. За наявності слід долучити докази порушення, уточнили у Міноборони.
Також там наголосили, що анонімні звернення й надалі розглядати не будуть.
Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовою омбудсманкою. Вона стала першою в історії України, хто обійматиме цю посаду, забезпечуючи контроль над дотриманням прав військових та інших членів Сил оборони.