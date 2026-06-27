В Україну вдалося повернути сім цивільних, яких окупанти роками тримали у полоні (деталі)

В Україну вдалося повернути сім цивільних, яких окупанти роками тримали у полоні. Фото: Дмитро Лубінець

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27 червня 2026 року з російського полону вдалося повернути сім цивільних українців. Серед них є чоловік, якого у 2022 році затримали у Маріуполі через те, що він був добровольцем медичного підрозділу “Ангели Тайри”.

Про повернення полонених розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Щодо Київщини — це саме Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства”, — уточнює Дмитро Лубінець.

Серед звільнених є також доброволець, який у 2022 році приєднався до медичного підрозділу “Ангели Тайри” у Маріуполі.

Лубінець також розповів, що одного з українців росіяни викрали з оселі, бо його сини боронять державу у лавах ЗСУ. Іншого викрали, коли він у перший день повномасштабного вторгнення Росії їхав на роботу.

Нагадаємо, 26 червня 2026 року Україна та Росія провели 76-й обмін військовополоненими. На підконтрольну територію вдалося повернути 160 українських оборонців, які перебували в російській неволі від 2022 року.