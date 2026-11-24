Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донецької області

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Обласна влада розширила зону обовʼязкової евакуації дітей на всі населені пункти Олександрівської та Черкаської громад. Це були останні громади регіону, де не запроваджували примусовий виїзд малечі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, тепер під обовʼязкову евакуацію дітей підпадають всі громади підконтрольної частини Донецької області. Зокрема, з останніх двох — Олександрівської та Черкаської — малечу мають вивезти найближчим часом. Йдеться про такі селища та села:

У Черкаській громаді:

Черкаське;

Іванівка;

Майдан;

Маячка;

Новомиколаївка;

Новоселівка;

Олександрівка;

Прилісне;

Привілля;

Троїцьке;

Шнурки.

У коментарі журналістам Вільного Радіо голова Черкаської СВА Олексій Кривоконь розповідав, що три місяці тому у громаді залишалося 720 дітей. Нині потрібно евакуювати близько 335.

“З кратністю обстрілів громади, відповідно, кратно збільшується і евакуація населення з території громади. Свідомі люди, люди з дітьми виїжджають, не чекаючи примусової евакуації, виїжджають самі вже. Вони бачать уже досвід інших громад, тієї ж нашої сусідньої Слов’янської громади, Святогірської, Олександрівської, Андріївської, як це відбувалося у них і що там часу може не бути на те, щоб нормально виїхати. І ці люди вже намагаються, вже шукають житло собі по всій Україні і виїжджають потихеньку.

Через хаб наш розподільчий обласний, той, що в Лозовій розташований, все централізовано, культурно, виїжджають. Вивозить куча гуманітарних місій, вивозять і “Право на захист”, і “Проліска”. Багато вивозять людей”, — зазначив посадовець.

Водночас на початок цього місяця в Олександрівській громаді залишалися 145 дітей — усіх планували евакуювати до середини жовтня. Нині ж під обовʼязкову евакуацію підпадають:

Олександрівка;

Варварівка;

Левадне;

Надеждівка;

Новополтавка;

Петрівка Перша;

Софіївка;

Дмитро-Дар’ївка;

Беззаботівка;

Дмитроколине;

Новоандріївка;

Новостепанівка;

Роздолля;

Софіїно-Лиман;

Високопілля;

Запаро-Мар’ївка;

Золоті Пруди;

Мирна Долина;

Бузинівка;

Новознаменівка;

Мар’ївка;

Михайлівка;

Львівка;

Шаврове;

Некременне;

Новоолександрівка;

Єлизаветівка;

Зелене;

Карпівка;

Новий Кавказ;

Новобахметьєве;

Новопригоже;

Очеретине;

Голубівка;

Громова Балка;

Петрівка Друга;

Микільське;

Зелений Брід;

Знаменівка;

Пасічне;

Староварварівка;

Яковлівка.

Евакуаційні заходи проводитимуть спеціалізовані групи поліції та рятувальників спільно з місцевими військовими адміністраціями. Сім’ям допоможуть виїхати до безпечніших регіонів України.

Нагадаємо, ми вже розповідали, чому батьки відкладають виїзд, що змушує ухвалити рішення про евакуацію та перед якими труднощами постають на новому місці.