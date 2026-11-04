Скільки дітей залишаються в Олександрівській громаді на початок листопада 2026-го

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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На початок листопада 2026-го в Олександрівській громаді залишаються 145 дітей. Усю малечу планували вивезти до більш безпечних регіонів України за два тижні — до середини жовтня, однак зробити цього не вдалося.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла головна спеціалістка відділу інформаційної політики Олександрівської селищної ради Тамара Машкова.

За її словами, в громаді продовжують працювати над тим, аби вивезти всіх дітей: допомагають з пошуком перевізників і залучають благодійні фонди. Спочатку малечу планували евакуювати в більш безпечні регіони України до середини жовтня, однак зробити цього повністю не вдалося. Станом на листопад 2026-го там досі залишаються 145 неповнолітніх.

“Примусової евакуації у нас немає, але всі працюють над тим, аби діти виїжджали. Такі рекомендаційно-настирливі поради їм дають, багато родин вже евакуювалися”, — каже посадовиця.

Нагадаємо, в Олександрівці не змогли знайти тіла матері та дитини, які могли опинитися під завалами через російську атаку 23 вересня. Пошукова операція тривала вісім днів, правоохоронці мають продовжити слідчі дії.