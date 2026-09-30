Впродовж наступних двох тижнів із Олександрівської громади на Донеччині хочуть вивезти всіх дітей

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Після російського удару по Олександрівці 23 вересня із громади суттєво пришвидшилася евакуація. Місцева влада працює над тим, щоб орієнтовно до 15 жовтня вивезти звідти всі сімʼї з дітьми. Батьків неповнолітніх посилено вмовляють евакуюватися, але в громаді багато переселенців, які не стали на облік, тож охопити всіх складно.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла головна спеціалістка відділу інформаційної політики Олександрівської селищної ради Тамара Маскова.

За її словами, скільки людей залишили громаду після російського авіаудару по Олександрівці 23 вересня, оцінити складно — їхня кількість на сьогодні змінюється “щохвилини”. Місцева влада в першу чергу працює над евакуацією маломобільних і сімей із дітьми: допомагає з пошуком перевізників і залучає благодійні фонди. Але про примусову евакуацію дітей наразі не йдеться.

“Це рекомендації. З цими сімʼями працюють усі служби: соціальні, у справах дітей тощо. Переконуємо батьків, що дітей треба вивозити. Раніше ми теж рекомендували їм виїжджати, але після останніх подій це стало планово, зʼявилося цільове призначення”, — пояснює посадовиця.

Вивезти звідти усіх дітей хочуть орієнтовно до 15 жовтня. Тамара Маскова каже, що наразі неповнолітніх в Олександрівській громаді ще достатньо. Серед них багато переселенців із сусідніх громад, які не стали на облік.

“Нам дуже важко їх контролювати. Навіть оця жіночка з двома дітьми, яка могла загинути, що одного хлопчика знайшли загиблого, а маму ще з однією дитинкою шукають, не наша мешканка — це мешканка Новодонецької громади. Вона приїхала буквально за день до цієї трагедії з дітками, це зараз зʼясовується. Вони у нас на обліку не стояли. Ми не знаємо, чи вона приїхала в гості, чи на постійне місце проживання. І таких випадків, що привозять дітей, багато”, — розповідає посадовиця.

Нагадаємо, в Олександрівці восьму добу шукають матір і дитину, які могли опинитися під завалами багатоповерхівки через російський удар по селищу 23 вересня. Рятувальникам наразі не вдалося знайти бодай фрагменти їхніх тіл. Речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін припускає, що вони могли опинитися в епіцентрі удару КАБом. Утім, він не виключає, що матір із дитиною могла вийти. Рятувальники розглядають усі варіанти.