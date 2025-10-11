В ЗСУ ліквідували усі ОСУВ та ОТУ: що їх замінить

В ЗСУ ліквідували усі ОСУВ та ОТУ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 11 жовтня 2025 року оголосив, що всі оперативно-стратегічні угруповання військ (ОСУВ) та оперативно-тактичні угруповання (ОТУ) припинили свою роботу. Тепер українське військо поділили на армійські корпуси.

Про зміни у Збройних силах України повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

“У Збройних силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління. Вони покликані вдосконалити та спростити цю систему й підвищити її ефективність. Відтак завершили свою діяльність ОСУВ і ОТУ, натомість їхні функції передаються угрупованням військ, утвореним на основі оперативних командувань. Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами”, — написав Олександр Сирський.

Відтепер українська армія остаточно перейшла на корпусну систему. Такі структури, як оперативно-стратегічне угруповання військ та оперативно-тактичне угруповання, не були штатними і вважалися тимчасовим явищем, пояснював Вільному Радіо речник Генштабу Андрій Ковальов.

Нагадаємо, 6 жовтня головнокомандувач Олександр Сирський ліквідував оперативно-стратегічне угруповання “Дніпро”. Ним понад вісім місяців командував генерал-майор, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.