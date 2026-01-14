Пушилін підписав "указ" про призов у т.з "ДНР" у 2026-му: що відомо

Армія окупантів. Ілюстративне фото: з російських джерел

З квітня 2026-го ставленики Кремля на ТОТ Донеччини планують розпочати незаконний призов на військову службу. Цьогоріч до лав армії окупантів можуть потрапити юнаки 2008 року народження. Деталі — розповідаємо далі.

Про новий “призов” журналісти Вільного Радіо дізналися з “указу” ватажка т.з. “ДНР” Дениса Пушиліна.

Відповідно до нього, окупантам доручили забезпечити призов жителів окупованої частини Донецької області — від 1996 до 2008 років народження — на військову службу.

Так, на території так званої “ДНР” мають створити призовну комісію при міських та муніципальних округах.

Забиратимуть до лав російської армії навесні — з 1 квітня до 15 липня 2026-го. Водночас осінній призов — з 1 жовтня по 31 грудня цього ж року.

Призивати планують чоловіків віком від 18 до 30 років.

Зазначимо, що призов, який ставленики Росії проводять на ТОТ України, є незаконним — це воєнний злочин. Відповідно до Женевських конвенцій, діє заборона на примус мешканців загарбаних територій до служби у збройних силах.

Нагадаємо, лише 39% скарбниці т.з. “ДНР” цьогоріч наповнюватимуть власні податки та акцизи, решта бюджету — дотації від Росії. З 2024 року тут зростають витрати на ватажка псевдореспубліки, “уряд”, “депутатів” та розвиток промисловості. А от на освіту українських дітей в окупації та роботу незаконних “виборних органів” навпаки бракує коштів.