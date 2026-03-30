Під час застілля пара посварилася — і конфлікт закінчився ударом ножицями в живіт. Чоловік зазнав тяжкого поранення, але у суді попросив не карати співмешканку суворо. У підсумку жінці призначили 5 років позбавлення волі. Втім, реального терміну вона не відбуватиме — суд призначив іспитовий строк.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженої опублікували на порталі “Судова влада України”.

Інцидент стався 28 грудня 2025 року в одному з будинків у селищі Шабельківка Краматорської громади. Чоловік і жінка разом випивали, після чого між ними виникла сварка. Під час конфлікту Наталія Ж. взяла зі столу ножиці та вдарила ними співмешканця в живіт. Після цього вона пішла з дому, а чоловік викликав швидку.

Медики зафіксували у потерпілого проникне поранення черевної порожнини. Такі травми вважаються тяжкими та небезпечними для життя.

У суді фігурантка повністю визнала провину та пояснила, що була п’яна. Вона також додала, що шкодує про свій вчинок. Потерпілий підтвердив обставини й зазначив, що вони з обвинуваченою примирилися.

Дніпровський райсуд визнав Наталію Ж. винною в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Також у рішенні зазначили, що це злочин, пов’язаний із домашнім насильством.

Жінці призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 3 роки. Це означає, що вона не потрапить до в’язниці, якщо не вчинить нового злочину. Протягом цього часу засуджена має з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Крім того, суд зобов’язав її пройти тримісячну програму для кривдників.

Суд врахував щире каяття жінки як пом’якшувальну обставину. Водночас обтяжувальними стали алкогольне сп’яніння та те, що насильство сталося у сімейних стосунках.

Протягом 30 днів після проголошення вироку засуджена може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вердикт суддів набуде законної сили. Вирок оголосили 26 березня 2026 року.

