Вдень 16 січня росіяни обстріляли Дружківку та два села: є загиблі

Наслідки обстрілів Донеччини, Ілюстративне фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

16 січня російські війська обстріляли Дружківку та села Рубці та Надія на Донеччині. Двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення.

Про обстріл повідомляє Суспільне Донбас з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

“О 09:00 російські війська обстріляли село Рубці. Внаслідок атаки загинули 66-річна жінка та 69-річний чоловік. Пошкоджене приватне домоволодіння”, — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.

Крім того, речниця повідомила, що 10:30 російські війська обстріляли село Надія Криворізької ОТГ.

“Його ворог обстріляв за допомогою FPV-дрону. Мінно-вибухову травму й осколкове поранення зазнала 56-річна жінка. Її ушпиталили у важкому стані”, — розказала Анастасія Мєдвєдєва.

Також за даними речниці обласної прокуратури, о 13:00 російські війська FPV-дроном атакували автомобіль у Дружківці.

“Внаслідок цього контузію, закриту черепно-мозкову й мінно-вибухову травми дістав 53-річний чоловік. Пошкоджена цивільна автівка”, — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.

Нагадаємо, 15 січня правоохоронці зафіксували російські удари по восьми населених пунктах Донецької області, внаслідок чого поранень зазнала одна цивільна людина. Водночас на фронті продовжується російський наступ, найбільше атак — на Покровському напрямку.