Наслідки російських ударів по Донеччині за 15 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За минулу добу правоохоронці зафіксували російські удари по восьми населених пунктах Донецької області, внаслідок чого поранень зазнала одна цивільна людина. Водночас на фронті продовжується російський наступ, найбільше атак — на Покровському напрямку.

У Лимані поранень зазнала одна цивільна людина

Згідно зі зведенням від поліції, 15 січня під ударами з дронів та авіабомб перебували міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, села Маяки та Рубіжне.

Через удар по Лиману поранень зазнала одна людина.

У ще шести населених пунктах внаслідок обстрілів поліція фіксує руйнування цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків:

на Краматорськ скинули 250-кілограмову авіабомбу — постраждали приватний будинок і підприємство. Ще одного удару по місту завдали після опівночі — пошкоджені шість будинків і пожежне депо , інформації про поранення чи загибель цивільних не надходило;

два приватні будинки та підприємство зазнали руйнувань внаслідок атак Дружківки;

по Слов’янську били дронами “Молнія-2”, та пошкоджена інфраструктура комунального підприємства;

по Миколаївці били FPV-дроном, він влучив по цивільному авто, транспорт знищений;

у Маяках через влучання дрона “Молнія-2” руйнувань зазнали два приватні будинки;

ще дві 250-кілограмові авіабомби влучили по Добропіллю, там постраждало ще одне промислове підприємство.

Загалом за добу, підрахували в поліції, зазнали руйнувань 11 цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також влучання фіксували у Білозерському та Свято-Покровському.

Сили оборони відбили 46 атак на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові намагалися прорвати оборону ЗСУ 19 разів. Бої тривали в районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік Лимана, Ставків, Дружелюбівки, Олександрівки, Діброви й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили п’ять атак російських військових у районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного;

на Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля й Міньківки;

на Костянтинівському напрямку російські військові провели 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки й Софіївки;

на Покровському напрямку українські військовослужбовці зупинили 46 штурмових дій російських сил у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Вільного, Родинського, Нового Шахового й Сухецького;

на Олександрівському напрямку російські військові здійснили 10 атак поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя й Січневе.

Нагадаємо, російські війська пробують пробити оборону ЗСУ та зайти в Гришине, а ще захопити північну частину Покровська. Нині на цьому відтинку окупанти активно почали застосовувати БпЛА “Молнія”.