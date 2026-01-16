За минулу добу правоохоронці зафіксували російські удари по восьми населених пунктах Донецької області, внаслідок чого поранень зазнала одна цивільна людина. Водночас на фронті продовжується російський наступ, найбільше атак — на Покровському напрямку.
У Лимані поранень зазнала одна цивільна людина
Згідно зі зведенням від поліції, 15 січня під ударами з дронів та авіабомб перебували міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, села Маяки та Рубіжне.
Через удар по Лиману поранень зазнала одна людина.
У ще шести населених пунктах внаслідок обстрілів поліція фіксує руйнування цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків:
на Краматорськ скинули 250-кілограмову авіабомбу — постраждали приватний будинок і підприємство. Ще одного удару по місту завдали після опівночі — пошкоджені шість будинків і пожежне депо, інформації про поранення чи загибель цивільних не надходило;
два приватні будинки та підприємство зазнали руйнувань внаслідок атак Дружківки;
по Слов’янську били дронами “Молнія-2”, та пошкоджена інфраструктура комунального підприємства;
по Миколаївці били FPV-дроном, він влучив по цивільному авто, транспорт знищений;
у Маяках через влучання дрона “Молнія-2” руйнувань зазнали два приватні будинки;
ще дві 250-кілограмові авіабомби влучили по Добропіллю, там постраждало ще одне промислове підприємство.
Загалом за добу, підрахували в поліції, зазнали руйнувань 11 цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також влучання фіксували у Білозерському та Свято-Покровському.
Сили оборони відбили 46 атак на Покровському напрямку
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові намагалися прорвати оборону ЗСУ 19 разів. Бої тривали в районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік Лимана, Ставків, Дружелюбівки, Олександрівки, Діброви й Дробишевого;
на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили п’ять атак російських військових у районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного;
на Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля й Міньківки;
на Костянтинівському напрямку російські військові провели 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки й Софіївки;
на Покровському напрямку українські військовослужбовці зупинили 46 штурмових дій російських сил у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Вільного, Родинського, Нового Шахового й Сухецького;
на Олександрівському напрямку російські військові здійснили 10 атак поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя й Січневе.