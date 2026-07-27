Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За минулий рік на держпідприємстві “Добропіллявугілля-видобуток” кілька разів змінювалися керівники. У липні його очолив Віталій Сидорченко, який раніше вже виконував обовʼязки директора. Чоловік головує шахтами й досі. Скільки він заробив на підприємстві та які додаткові доходи отримував у 2025-му — розповідаємо далі.

Про статки Віталія Сидорченка журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Віталій Сидорченко обіймає посаду тимчасового виконувача обов’язків директора ДП “Добропіллявугілля-видобуток” із липня 2025 року. Загалом за роботу на підприємстві минулого року йому нарахували 1 219 164 грн зарплати. Тобто після сплати податків чоловік заробив 938 756 грн.

Зауважимо, що Віталій Сидорченко раніше вже очолював “Добропіллявугілля-видобуток”. Відповідно до YouControl, упродовж лютого 2023 року — січня 2025 року він виконував обов’язки директора підприємства. Утім, у своїй декларації при звільненні сам посадовець зазначав, що перестав обіймати цю посаду 5 грудня 2024 року.

Крім зарплати від держпідприємства, за 2025 рік Віталій Сидорченко задекларував 62 356 грн пенсії та 129 грн додаткового блага від банку — це може бути кешбек або інші бонуси. Також чоловік прозвітував про заощадження: він зберігає 195 938 грн на банківському рахунку.

Раніше ми розповідали, що ДП “Добропіллявугілля-видобуток” залишається єдиним підприємством, від якого громади Донеччини очікують отримати ренту за видобуток вугілля. Водночас принаймні станом на травень воно мало понад 3 млн грн боргів перед громадами.