Особливості святкування Вербної неділі в 2025.

У 2026 році Вербна неділя припадає на 5 квітня у православних християн і греко-католиків, а християни західного обряду відзначатимуть це свято 29 березня. Це одне з найбільших церковних свят, тому з ним пов’язано чимало традицій. Деякі з них мають релігійне підґрунтя, а решта ж взяті з народних звичаїв. Разом зі священником Богданом Савулою розповідаємо, як відзначати це свято в умовах повномасштабної війни, адже не в усіх регіонах церкви безпечні для відвідування.

У 2026 році Великдень в Україні припадає на 12 квітня у християн східного обряду, які відзначають його за Юліанським календарем, та на 5 квітня у вірян західного обряду, які дотримуються Григоріанського календаря. Вербну неділю святкують за тиждень до Воскресіння Христа, тобто православні християни та греко-католики цьогоріч відзначатимуть це свято 5 квітня, а римо-католики — 29 березня.

Вербна неділя: що це за свято та чому освячують саме вербу

“Вербна неділя нам пригадує події, які відбулися після Лазаревої суботи. Саме тоді Господь сотворив найбільше чудо — воскресив Лазаря. Очевидці швидко поширили новину про це диво. І коли наступного дня Ісус Христос прийшов у Єрусалим, місцеві жителі вітали його, кидали під ноги пальмові гілки й кричали: “Осанна в вишніх! Благословен, хто йде в ім’я Господнє!”. Це означає “Спаси нас Всевишній, тих, хто йде за Господом!”, — розповідає священник Мукачівської греко-католицької єпархії, настоятель Горянської ротонди отець Богдан.

Зважаючи на географічні особливості та клімат в Україні, пальмові гілки замінили вербовими. Адже вони розпускаються ранньою весною та можуть довго зберігатися.

“Не я б’ю, верба б’є”. Які традиції є в українців, пов’язані з Вербною неділею

Традиційно у Вербну неділю освячують гілки верби або квіти, які до того часу встигають розпуститися. Через це свято називають ще Квітною неділею. Після освячення кілька гілок відразу садять на городі або в полі, щоб росли “Богові на славу, а людям на вжиток”. Решту ж приносять додому, де родичів б’ють гілками, примовляючи:

Не я б’ю — верба б’є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Зберігають гілки зазвичай біля ікон. Вважається, що гілки верби, освячені в церкві, допомагають позбутися багатьох хвороб. Раніше вербові бруньки їли ті, в кого болить горло, а немовлят купали у воді з освяченими бруньками. Чоловіки носили бруньки верби для додання фізичної сили, а дівчата — для допомоги в зачатті дитини.

У народі також кажуть, що гілки верби захищають будинок та його господарів від негараздів.

Отець Богдан пояснює: “Наші християнські традиції тісно пов’язані із народними. В Біблії немає нічого сказано про це, але це і не суперечить канонам. Так само і немає прописаних правил, як саме потрібно зберігати освячені гілки. Вважається, що потрібно один букет замінити іншим, тобто зберігати “котики” вдома до наступної Вербної неділі. Але не можна їх викидати. Потрібно спалити.”

Що не можна робити у Вербну неділю

Під час Вербної неділі ще триває Великий піст, тому в цей день церква не рекомендує багато їсти, веселитися та влаштовувати гучне святкувати. Як і в інші дні Великого посту, не можна їсти продукти тваринного походження (втім, дозволено вживати рибу).

Потрібно постаратися відійти від суєти, очиститися духовно, помолитися й підготуватися до Страсної седмиці, яка починається вже наступного дня.

Також у Вербну неділю, як і в інші релігійні свята, вважається, що не можна шити, прибирати, прати, виконувати важку фізичну роботу та сваритися і пліткувати.

Вербна неділя: народні прикмети

Вважається, що погода у Вербну неділю вказує на те, яким буде рік. Літо буде таким, як вітер цього дня: теплим чи холодним. Ясна погода віщує щедрий врожай фруктів і злаків.

Якщо пустити освячену вербу на воду, і гілочка спливе, то в будинок прийде добробут.

Як відзначати Вербну неділю у 2026 році

Вербну неділю у 2026 році вже уп’яте відзначатимуть в умовах повномасштабного вторгнення. Отець Богдан Савула зазначає, що ходити в церкву на службу — важливо, але тільки в тому разі, якщо це не несе загрози для життя та здоров’я парафіянина.

“Я б радив людям не ризикувати життям зайвий раз. Звичайно, якщо у церкві є бомбосховище і люди можуть бути впевнені у власній безпеці, то слід йти до храму. Але, якщо все ж є сумніви щодо заходів безпеки, то краще утриматися. Можна вдома увімкнути онлайн-трансляцію, якщо є можливість, або ж просто помолитися та покропити гілки верби свяченою водою. Таким способом вона так само отримає те благословення, що й в церкві”, — радить Отець Богдан.

