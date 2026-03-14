Ілюстративне фото: Вільне радіо

У 2026 році християни східного обряду відзначатимуть Великдень 12 квітня. Традиційно із суботи на неділю віряни ідуть до церкви на всеношну службу, де зранку їхні великодні кошики окроплять святою водою, проте в умовах відкритої війни подібне святкування може стати небезпечним. Разом з ієреєм Володимиром Кутузовим розповідаємо, як можна відзначити Великдень удома, не порушивши традицій.

Великдень: походження свята

Великдень, або Пасха — одне з найбільших християнських свят. У цей день віряни відзначають воскресіння Сина Божого, який прийняв мученицьку смерть на хресті задля спасіння людства. Однак, каже ієрей Донецької єпархії Православної церкви України Володимир Кутузов, прототип цього свята можна знайти ще в Старому Завіті, спільному для християн та іудеїв.

“Це свято називали Песах. Коли Мойсей повів євреїв до пустелі, вони святкували, їли прісні коржики й раділи, що вийшли з єгипетського рабства. У Новому Завіті вже святкують Воскресіння Христове, коли Господь показав нам, що переміг смерть. Це перехід від смерті до життя і звільнення людини. Можемо також сказати, що це перехід від гріха і зла до свободи, любові й усього найкращого”, — розповідає ієрей.

Зазначимо, що Песах як одне з найважливіших свят іудеї святкують досі. В Ізраїлі його відзначають тиждень, а за його межами — вісім днів.

Як визначають дату Великодня

Великдень є перехідним святом, тобто його дата змінюється кожен рік. Як саме її рахувати, представники церкви визначили за понад три століття після народження Христа. Дату Великодня прив’язали до місячного календаря.

“У 325 році на Першому Вселенському соборі вирішили навести лад щодо святкування Пасхи. Вони встановили правило, що Великдень потрібно святкувати в першу неділю після повного весняного місяця. Поставили три крапки для відліку: весняне рівнодення, повний місяць і перша неділя після цього повного місяця”, — коментує Володимир Кутузов.

Чому Великдень можуть святкувати в різні дні

Зазвичай християни східного та західного обрядів святкують Великдень у різні дати через відмінність у календарях — юліанському й астрономічно більш точному григоріанському. Наприклад, у 2026 році римо-католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, а православні християни та греко-католики — 12 квітня. Минулого ж року дати розрахунку Пасхи збіглися за обома календарями, тож віряни як східного, так і західного обрядів відзначали свято 20 квітня.

Що не можна робити на Великдень

Вважається, що на Великдень, як і в інші релігійні свята, не можна важко працювати й виконувати домашню роботу — про неї бажано подбати заздалегідь. Проте, якщо такої можливості в людини немає, робота під час свята не сприйматиметься за гріх, каже Володимир Кутузов.

“Люди працюють, наші воїни воюють — від цього нікуди не дінешся. Якщо треба прийти до сусідки допомогти, наприклад, якщо потекла вода з крана, ми ж не будемо чекати наступного дня чи закінчення свят. Як Господь казав: «Якщо ваша вівця впаде в колодязь, ви будете чекати наступного дня чи будете діставати її сьогодні?». Не можна лаятися, заздрити, засуджувати людей, тобто не потрібно грішити. Але, якщо навіть доведеться попрацювати на свято, це не буде гріхом. Якщо це дійсно потрібно, то потрібно”, — пояснює ієрей.

Як можна відсвяткувати Великдень удома

В умовах відкритої війни відвідування церков на Великдень може бути небезпечним, тож похід до храму в цей день можна замінити переглядом онлайн-трансляцій богослужінь. Знайти посилання на них можна на офіційних платформах церков і їхніх предстоятелів.

“Якщо регіон не небезпечний (хоча зараз усі регіони небезпечні) і є така можливість, краще прийти в храм помолитися. А взагалі помолитися можна й удома, подивитися онлайн-трансляцію. Можете увімкнути будь-яку, яка вам сподобається. Служба іде практично однакова, що у греко-католиків, що у православних. Господь у нас один, тож гріха в цьому не буде ніякого”, — розповідає Володимир Кутузов.

За словами ієрея, у деяких громадах священники можуть освячувати великодні кошики у домівках парафіян. Про таку можливість, якщо вона існує, зазвичай можна дізнатися з оголошень місцевої влади. Однак освятити кошики віряни можуть і самостійно, окропивши їх святою водою і за бажання прочитавши молитву.

“У требниках є молитва на освячення пасок, крашанок. Її зазвичай священники читають, коли освячують кошики. Вона не дуже велика, десь дві-три сторінки. Можете прочитати цю або будь-яку іншу. Можете навіть своїми словами подякувати Господу, як умієте, головне — щиро. А можете й просто водичкою на кошик побризкати”, — радить ієрей.

