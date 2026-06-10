Верховна Рада підтримала збільшення витрат на оборону та безпеку на 1,56 трлн грн: як розподілять

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на 2026 рік. Так, витрати на сектор оборони та безпеки збільшили на 1,56 трильйона гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з трансляції пленарного засідання Верховної Ради.

За законопроєкт №15224, який пропонував внести зміни до державного бюджету України, проголосували 242 народні обранці.

Раніше голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа стверджувала, що документ збільшує витрати на сектор безпеки та оборони на 1,56 трильйона гривень — переважно коштом фінансової допомоги від Європейського Союзу. Йдеться про програму Ukraine Support Loan, у межах якої протягом 2026-2027 років має надійти 90 мільярдів євро.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко каже, що після коригування загальний обсяг фінансування цієї сфери становитиме 4,4 трильйона гривень. Так, на оборону та безпеку спрямують кошти за такими напрямками:

174,3 млрд грн (загальний ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — грошове забезпечення військовослужбовців;

1 трлн 371 млрд гривень (загальний ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — озброєння та військова техніка;

14,6 млрд грн (загальний ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектору безпеки та оборони.

Зміни до бюджету також передбачають додаткові 40 мільярдів гривень на реалізацію “Комплексних планів стійкості регіонів”. Ці кошти підуть на захист критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення та підвищення стійкості систем життєзабезпечення в умовах воєнних загроз.

Нагадаємо, через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього.