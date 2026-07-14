Мобілізація. Ілюстративне фото: GettyImages

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Народні депутати на засіданні Верховної Ради у вівторок, 14 липня, підтримали запропоновані президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації. Попередній термін спливав 2 серпня, однак тепер ці стани продовжили до 31 жовтня.

Про успішні голосування ВРУ за законопроєкти №15401 та №15402 повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, продовження воєнного стану підтримали 313 нардепів, проголосували проти — двоє, а ще 21 народний обранець не брав участі в голосуванні. Загальну мобілізацію підтримали 311 депутатів, проти виступили двоє, утримався — один, а не голосували — 23.

Законопроєкти розглянули за скороченою процедурою, тому другого читання не буде. Далі їх повинен підписати голова Верховної Ради, а далі — президент. Саме в цьому випадку законопроєкти стануть законами й набудуть чинності.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для захоплення одного квадратного кілометра території в Донецькій області російські війська втрачають понад 400 військових. Російський наступ досі триває, українські сили намагаються перехопити ініціативу.