Російські військові. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для захоплення одного квадратного кілометра території в Донецькій області російські війська втрачають понад 400 військових. Російський наступ досі триває, українські сили намагаються перехопити ініціативу.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього. Відтак, до прикладу, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території”, — заявив головнокомандувач.

Він зазначив, що українська армія продовжує дотримуватись тактики активної оборони, водночас намагаючись обмежити спроможність окупантів завдавати масованих ракетно-авіаційних ударів. Для цього уражать російські заводи та логістичні об’єкти на відстані 200–300 кілометрів від лінії фронту.

Водночас українське військо відчуває критичну потребу в засобах протиповітряної оборони.

“Ми високо цінуємо наполегливі зусилля партнерів у пошуку можливостей оперативно забезпечувати наші запити щодо озброєння та боєприпасів, зокрема для поповнення запасу зенітних ракет. Доволі обнадійливою є заява Президента США на саміті НАТО щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot”, — зазначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, тимчасово окупований Мирноград для російських військ став плацдармом запуску безпілотників і тиску на Добропільському напрямку. Одним із факторів, який робить місто важливим для загарбників, є його залізничне сполучення.