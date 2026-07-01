Верховна Рада ухвалила новий закон про права ВПО: що зміниться для переселенців

Вимушені переселенці. Ілюстрація: Transparency International

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Верховна Рада ухвалила в цілому нову редакцію закону про забезпечення прав і свобод ВПО. Документ запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет та комплексний підхід до адаптації й інтеграції переселенців. Детальніше про нововведення — читайте далі.

Про них розповів голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

За його словами, ухвалений в цілому Радою законопроєкт №12301 запроваджує сучасні механізми підтримки вимушених переселенців з чіткими гарантіями від держави та створює умови для їхньої адаптації та інтеграції у нових громадах. Попередню редакцію цього документу прийняли ще у жовтні 2014-го, однак нині вона втратила свою актуальність.

За ініціативу проголосували 307 народних обранців.

Так, новий закон уперше закріплює на законодавчому рівні поняття “адаптація”, “інтеграція” та “реінтеграція” ВПО, а також визначає обов’язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів. Серед інших нововведень:

державна підтримка, яку надаватимуть за результатами оцінювання потреб ВПО та рівня їхньої інтеграції у громадах;

електронний кабінет ВПО для оцінки потреб та отримання необхідних послуг;

гарантоване право дітей-переселенців на освіту за місцем фактичного проживання або в релокованих закладах освіти;

визначені повноваження органів влади у сфері підтримки ВПО та відповідальне за державну політику міністерство;

посилення громадянських прав ВПО, забезпечуючи їхню участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, зокрема через Ради ВПО.

“Закон напрацьований нашою ТСК та закладає комплексний підхід до підтримки ВПО на всіх етапах внутрішнього переміщення відповідно до кращих міжнародних стандартів”, — сказав Фролов.

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування.