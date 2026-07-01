Підтримати
RU
Підтримати

Верховна Рада ухвалила новий закон про права ВПО: що зміниться для переселенців

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Верховна Рада ухвалила в цілому нову редакцію закону про забезпечення прав і свобод ВПО. Документ запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет та комплексний підхід до адаптації й інтеграції переселенців. Детальніше про нововведення — читайте далі. 

Про них розповів голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

За його словами, ухвалений в цілому Радою законопроєкт №12301 запроваджує сучасні механізми підтримки вимушених переселенців з чіткими гарантіями від держави та створює умови для їхньої адаптації та інтеграції у нових громадах. Попередню редакцію цього документу прийняли ще у жовтні 2014-го, однак нині вона втратила свою актуальність.

За ініціативу проголосували 307 народних обранців.

Так, новий закон уперше закріплює на законодавчому рівні поняття “адаптація”, “інтеграція” та “реінтеграція” ВПО, а також визначає обов’язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів. Серед інших нововведень:

  • державна підтримка, яку надаватимуть за результатами оцінювання потреб ВПО та рівня їхньої інтеграції у громадах;
  • електронний кабінет ВПО для оцінки потреб та отримання необхідних послуг;
  • гарантоване право дітей-переселенців на освіту за місцем фактичного проживання або в релокованих закладах освіти;
  • визначені повноваження органів влади у сфері підтримки ВПО та відповідальне за державну політику міністерство;
  • посилення громадянських прав ВПО, забезпечуючи їхню участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, зокрема через Ради ВПО.

“Закон напрацьований нашою ТСК та закладає комплексний підхід до підтримки ВПО на всіх етапах внутрішнього переміщення відповідно до кращих міжнародних стандартів”, — сказав Фролов.

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив використовувати житлові ваучери для погашення іпотеки за програмою “єОселя” тим ВПО, які вже беруть участь у цій програмі. Окрім цього, частині переселенців припинять надавати ваучери з 1 серпня 2026 року.

 

Завантажити ще...