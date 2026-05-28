Наземний роботизований комплекс українських військових. Ілюстративне фото: "Азов"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15259, який тимчасово скасовує податок на додану вартість на постачання наземних роботизованих комплексів для потреб армії та інших структур сектору безпеки. Документ вже направили на підпис до президента, якщо він підтримає ініціативу — нова норма діятиме до кінця воєнного стану.

Про ухвалення законопроєкту журналісти Вільного Радіо дізналися з його картки на сайті Верховної Ради.

Загалом ініціативу підтримали 294 народні депутати. До парламенту її подали 19 травня, а вже 28 травня законопроєкт визнали невідкладним та провели голосування. Голова Верховної Ради вже поставив свій підпис, документ направили до президента.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу: до кінця воєнного стану постачання наземних безпілотних систем (товарні групи 84, 85, 87, 90, 93 за УКТ ЗЕД) звільняють від ПДВ, проте є дві обов’язкові умови. По-перше, таке постачання повинне проводитись за державним оборонним контрактом. По-друге, кінцевим отримувачем повинні бути суб’єкти сектору безпеки та оборони. Серед них — Міністерство оборони, Збройні Сили, інші військові формування, правоохоронні органи, добровольчі формування територіальних громад та структури, залучені до відсічі збройної агресії Росії. Скористатися пільгою зможуть також підприємства — виконавці та співвиконавці державних оборонних контрактів.

“Прийняті зміни дозволять задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні наземними роботизованими комплексами, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони”, — заявили у пресслужбі Верховної Ради.

Нагадаємо, бійці 100-ї окремої механізованої бригади ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу з восьми військових, яким вдалося пробратися до Костянтинівки. До операції залучили три наземні роботизовані комплекси, один із яких завантажили вибухівкою та завезли до будівлі із загарбниками.