Ветеран з Донеччини Євген Шибалов відмовився від відзнаки “За незламність” — надіслав її до Офісу президента

Ветеран Євген Шибалов. Колаж: на основі фото зі сторінки чоловіка у Facebook

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Ветеран, колишній військовополонений та письменник родом з Донецької області Євген Шибалов повернув президенту Володимиру Зеленському свою відзнаку “За незламність”. Нагороду він відправив до Офісу президента “Новою поштою”.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці у Facebook.

У супровідному листі Євген Шибалов зазначив, що відмовляється від відзнаки “з морально-етичних міркувань”. Ветеран заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський “робить з воїнами ЗСУ те саме, що робили з нами, полоненими, інші росіяни: залякування, побиття, катування, психологічне насильство, примусовий запис пропагандистських відео на свою підтримку тощо”.

“Робить з тією ж самою метою — знищити людську гідність наших захисників та захисниць, психологічно зламати, перетворити сильним духом та мужніх людей в безхребетних амеб, вбити нашу волю до спротиву. Росіянам з нами це не вдалося. Вірю, що це не вдасться і росіянину Олександру Сирському, який Вашим рішенням отримав командну владу над військовослужбовцями Збройних сил України”, — написав він.

За словами Шибалова відзнака “За незламність” — єдина нагорода, отримана ним під час служби у війську. Саме тому, “на знак солідарності зі своїми побратимами та посестрами”, він вирішив відмовитися від неї. Нагорода відправилася до Офісу президента “Новою поштою”.

Що відомо про Євгена Шибалова

Євген Шибалов родом із Донеччини. Працював власним кореспондентом “Дзеркала тижня” у Донецьку, а з 2015 року — в міжнародних організаціях, зокрема у швейцарській міжнародній неурядовій організації “Центр гуманітарного діалогу”, де займався дослідженням впливу війни на схід України та розробленням матеріалів для миротворчих програм.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно вступив до лав Збройних Сил України як стрілець-гранатометник. Брав участь у бойових діях у Київській, Донецькій та Луганській областях.

У травні 2022 року Шибалов потрапив у російський полон, де провів сім місяців. Після звільнення внаслідок обміну продовжив службу як оператор БПЛА. Згодом демобілізувався та очолив управління євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів, де працював над адаптацією європейських і натівських стандартів ветеранської політики.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для нього було “несподіванкою” дізнатись про конфлікт з ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Разом із тим він заперечив “ручне керування” й небажання воювати дронами, а ще розкритикував міністерство за запуск нових контрактів.