Ветеранам і волонтерам з Донеччини пропонують повчитися участі в місцевому врядуванні: як долучитися

Співпраця. Ілюстративне фото: Pixabay

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Ветеранам і волонтерам з громад Донецької області пропонують повчитися участі в процесах місцевого самоврядування: як впливати на рішення, аналізувати бюджети або ж налагоджувати взаємодію з посадовцями. Розповідаємо, як долучитися.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що громадська організація “Звитяжні” запустила програму “Розширення можливостей для участі в місцевих демократичних процесах”. Взяти участь в ініціативі можуть як ветерани, так і ветерани, а триватиме вона до 30 вересня 2027 року.

Учасники навчатимуть як впливати на місцеві рішення, аналізувати бюджети й публічні закупівлі, готувати звернення та інформаційні запити, а також налагоджувати взаємодію з місцевими посадовцями. Загалом програма передбачає:

• онлайн-навчання для щонайменше 100 учасників;

• триденний практичний тренінг для 40 відібраних за результатами учасників;

• менторську підтримку для застосування отриманих знань у своїх громадах;

• подальшу співпрацю в мережі активних учасників.



Охочі взяти участь в ініціативі можуть звернутися напряму до “Звитяжних” за номером телефону — +38 (093) 095-96-68 — або на електронну скриньку: [email protected].

Нагадаємо, діти з Лиманської громади можуть отримати путівки на 21-денний відпочинок у дитячому центрі “Артек”. У грудні там проведуть нову тематичну зміну. Путівки для дітей із певних пільгових категорій надають коштом держави.