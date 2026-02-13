Професійна адаптація ветеранів. Ілюстративне фото: DepositPhotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Державна програма професійної адаптації передбачає не тільки підвищення професійної підготовки, а й здобуття нової спеціальності. Детальніше про те, хто саме і як може нею скористатися, розповідаємо далі.

Про можливість повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

За даними міністерства, програма професійної адаптації доступна для ветеранів та ветеранок війни та їхніх родин, рідних загиблих Захисників і Захисниць, а також людей із особливими заслугами перед Батьківщиною.

Також у період воєнного стану та протягом року після його завершення право на участь у програмі мають чинні військовослужбовці та військовослужбовиці, їхні чоловіки, дружини й батьки.

“Це дає змогу заздалегідь планувати повернення до цивільного життя й підтримувати родини Захисників і Захисниць вже зараз, не чекаючи звільнення зі служби”, — ідеться в повідомленні.

Протягом програми учасники можуть пройти професійну підготовку або перепідготовку, підвищити кваліфікацію, здобути нову спеціальність на базі наявної освіти, пройти навчання в магістратурі (за наявності ступеня бакалавра), а також підтвердити чи отримати професійну кваліфікацію через спеціальні кваліфікаційні центри.

Аби скористатися програмою, треба:

Обрати напрям навчання; Обрати заклад освіти або кваліфікаційний центр (перелік центрів можна переглянути за посиланням ); Подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або у випадку ВПО — за місцем фактичного проживання; Підписати договір із органом влади й закладом освіти.

У разі питань отримати консультацію можна у фахівців із супроводу або в регіональних підрозділах з питань ветеранської політики. Їхні контакти доступні за посиланням.

Раніше ми розповідали, що в Україні з’явилася нова грантова програма для ветеранів. Переможці отримають від 500 тис. до 1,5 млн грн на свої справи. Термін подачі заяв — до 18:00 17 лютого 2026 року.