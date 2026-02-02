Підтримати
З’явилася нова грантова програма для ветеранів: переможці отримають від 500 тис. до 1,5 млн грн на свої справи (ВИПРАВЛЕНО)

В'ячеслав Попович
Український ветеранський фонд, який працює при Мінветеранів, запустив нову грантову програму: переможці можуть отримати фінансування для старту або розвитку свого бізнесу в розмірі від 500 000 до 1 500 000  гривень. Розповідаємо, хто і як може взяти участь.

 

Про програму повідомили у пресслужбі Кальчицької сільської військової адміністрації.

Програма отримала назву “Варто: 4 роки підтримки”, її метою є посилення економічної незалежності захисників та захисниць, які повертаються до цивільного життя. Заявки на участь приймають від 27 січня по 18:00 17 лютого 2026 року. Подаватися можуть:

  • ветерани та ветеранки, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП) або які провадять незалежну професійну діяльність у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, і які взяті на податковий облік як самозайняті;
  • юридичні особи (крім громадських та благодійних організацій), 100 % учасників яких є ветеранами або 100% статутного капіталу яких належать ветерану/групі ветеранів (достатньо відповідати одній із двох вимог). Такі компанії мають бути зареєстровані не пізніше ніж за рік до подання заявки.

Для довідки:

Виправлено: у першій опублікованій версії новини була допущена неточність у частині про вимоги до юридичних осіб, які хочуть взяти участь в грантовій програмі. Було написано, що 100% її учасників мають бути ветеранами. Втім, ми упустили, що є альтернативна опція стосовно належності статутного капіталу. Перепрошуємо за допущену неточність, необхідні оновлення внесені о 10:50.

Розмір підтримки, яку можна отримати, залежить від кошторису конкретного проєкту. Детальні умови конкурсу зацікавлені можуть знайти за посиланням.

Організатори зазначили, що програма відкрита для бізнесів будь-яких напрямів, окрім тих, які працюють чи планують розпочати діяльність у сферах виробництва харчових продуктів, переробки, зберігання, логістики та організації харчування. Для таких справ пізніше цьогоріч планують провести окремий конкурс.

Процес конкурсного відбору, продовжили в Українському ветеранському фонді, складається з трьох етапів:

  • перевірки повноти документів та відповідності вимогам;
  • оцінювання проєктних заявок незалежними експертами;
  • публічної презентації бізнес-ідей.

Для допомоги в підготовці заявок фахівці Фонду проведуть серію онлайн-воркшопів. Анонси розмістять на його офіційних сторінках у соціальних мережах.

Результати відбору оголосять 24 квітня 2026 року. Із запитаннями та уточненнями щодо подачі документів можна звертатися на електронну пошту:

  • [email protected] (у темі листа треба вказати “Конкурс проєктів “Варто: 4 роки підтримки”, а також номер поданої заявки).

Конкурс реалізують у партнерстві з індустріальною компанією Kernel. В Українському ветеранському фонді її називають однією з найбільших в країні.

