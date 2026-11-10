Безоплатний відпочинок для ветеранів з Селидівської громади у Миргороді: як податися

"Миргородкурорт". Ілюстративне фото: зі сторінки санаторія в Facebook

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Ветерани з Селидівської громади та їхні родини можуть поїхати на безоплатний відпочинок до “Миргородкурорту”. Усі витрати під час оздоровлення компенсують коштом місцевого бюджету, а його тривалість — 14 днів. Розповідаємо, як податися на таку ініціативу.

Про неї повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що цьогоріч коштом Селидівської громади зʼявилася послуга соціальної адаптації для ветеранів та членів їхніх родин. Їм пропонують безоплатний відпочинок у Полтавській області на базі санаторно-курортного комплексу “Миргодкурорт”.

Тривалість такої програми — 14 днів. Організатори покривають витрати на проживання, оздоровлення та заходи. Під час реабілітації військові, які повертаються до цивільного життя зможуть:

відновити фізичне та ментальне здоров’я;

зміцнити та підтримати сімейні стосунки;

отримати допомогу у професійному розвитку та соціальній активності.

Для участі в ініціативі потрібно заповнити онлайн-форму за цим посиланням. Також консультації надають за номером телефону: +38 (050) 914-25-22.

Нагадаємо, Селидівська міська військова адміністрація затвердила програму підтримки жителів громади, які через війну виїхали до безпечніших регіонів. На 2026–2028 роки в ній передбачили близько 44 мільйонів гривень.