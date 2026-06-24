Карпати. Ілюстративне фото: “Волонтерські мандрівки”

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Туристична спілка “Волонтерські мандрівки” організовує п’ятиденний похід до Карпат для учасників бойових дій. Їм обіцяють психологічну підтримку та гірські маршрути різної складності.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Захід відбудеться 11–15 липня на Свидовецькому масиві в Закарпатській області. Місце збору — місто Рахів, звідки організатори доставлять учасників автомобілями до туристичного притулку “Перелісок”. Водночас до Рахова учасникам доведеться діставатися своїми силами.

Програма передбачає радіальні виходи в гори різної тривалості: від легких прогулянок до маршрутів завдовжки до 25 км. Серед запланованих локацій — лісові джерела, гірські світанки та, за бажанням, сходження на гору Близницю — це одна з найвищих вершин масиву. Рівень навантаження кожен учасник може обрати для себе самостійно.

Протягом усіх п’яти днів групу супроводжуватимуть гіди та психологи. Також передбачені групові заняття й індивідуальні консультації за запитом. Всі активності є добровільними, уточнили у Світлодарській міській військовій адміністрації.

Участь у поході є безкоштовною для чинних військовослужбовців та ветеранів, членів родини оборонців до програми не допускають. Обов’язкова умова для учасників — готовність до перебування в умовах дикої природи далеко від населених пунктів. Організатори попереджають, що вживання алкоголю та наркотичних речовин під час мандрівки заборонене, у разі порушення учасника відраховують із програми.

Реєстрація на участь у поході доступна через онлайн-форму за посиланням. Додаткову інформацію стосовно проєкту організатори обіцяють повідомити учасникам особисто після заповнення заявки.

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