Ветеранів та ветеранок із Лиманської громади, які мають порушення зору, закликають пройти опитування

В'ячеслав Попович
Деяких ветеранів із Лиманської громади закликають пройти опитування від Червоного Хреста, аби місцева влада змогла ефективніше підтримувати захисників і захисниць із порушеннями зору. Оборонців, зареєстрованих на території громади та приналежних до цієї категорії, просять заповнити анкету до кінця року.

 

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Результати опитування дозволять місцевій владі оцінити рівень обізнаності захисників про державні послуги з адаптації та умови проживання людей із порушеннями зору.

Окрім цього, у Лиманській міській ВА також намагаються встановити потреби в адаптації житла та технічних засобах реабілітації ветеранів та ветеранок, йдеться в повідомленні військової адміністрації.

Анкета доступна за посиланням. Її потрібно заповнити або самостійно, або за допомогою уповноваженої людини.

Люди, в ких виникли запитання стосовно заповнення форми або уточнення інформації, можуть звернутися на гарячу лінію Червоного Хреста України:

  • +38 (080) 03-32-656

Нагадаємо, війська країни-агресорки намагаються штурмувати піхотою за підтримки дронів на Лиманському напрямку. Періодично окупанти пробують прорватися за передові позиції на мотоциклах.

