Перевірка зору. Ілюстративне фото: "Подробиці"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Деяких ветеранів із Лиманської громади закликають пройти опитування від Червоного Хреста, аби місцева влада змогла ефективніше підтримувати захисників і захисниць із порушеннями зору. Оборонців, зареєстрованих на території громади та приналежних до цієї категорії, просять заповнити анкету до кінця року.

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Результати опитування дозволять місцевій владі оцінити рівень обізнаності захисників про державні послуги з адаптації та умови проживання людей із порушеннями зору.

Окрім цього, у Лиманській міській ВА також намагаються встановити потреби в адаптації житла та технічних засобах реабілітації ветеранів та ветеранок, йдеться в повідомленні військової адміністрації.

Анкета доступна за посиланням. Її потрібно заповнити або самостійно, або за допомогою уповноваженої людини.

Люди, в ких виникли запитання стосовно заповнення форми або уточнення інформації, можуть звернутися на гарячу лінію Червоного Хреста України:

+38 (080) 03-32-656

Нагадаємо, війська країни-агресорки намагаються штурмувати піхотою за підтримки дронів на Лиманському напрямку. Періодично окупанти пробують прорватися за передові позиції на мотоциклах.