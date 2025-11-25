“Використовують погодні умови та “дрони-ждуни”, — 66 ОМБр про тактику росіян на Лиманському напрямку

Лиманський напрямок. Фото: DeepState

Війська країни-агресорки намагаються штурмувати піхотою за підтримки дронів на Лиманському напрямку. Періодично окупанти пробують прорватися за передові позиції на мотоциклах. Більше про тактику — читайте далі.

Про неї розповів сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в етері “Суспільне. Студія”.

Він каже, що нині основа мета російських військ на Лиманському відтинку — ускладнити українську логістику за допомогою постійних ударів безпілотниками. Зокрема, окупанти використовують “дрони-ждуни”, які засідають та очікують руху техніки або ж особового складу.

“Ситуація залишається напруженою, але докладаємо всіх усіх для того, щоб стримувати противника. Активно працює наша піхота, наша артилерія і наші ударні дрони, які знищують ворожі групи ще на підступах”, — сказав Денисюк.

Серед іншого, окупанти намагаються використовувати погодні умови: відсутність зелених насаджень та густий туман. Це ускладнює роботу українських дронів, розповів сержант.

Василь Денисюк уточнив, що росіяни штурмують на напрямку переважно вранці та ввечері, а іноді й удень — за поганої видимості. Російське командування постійно підтягує резерви, аби підтримувати інтенсивність таких атак.

“Бачимо, що з втратами вони не рахуються. Вони мають постійне регулярне поповнення, яке дозволяє їм щоденно залучати все нові сили, для того, щоб знову йти в атаку. Крайнім часом бачимо використання російських штурмовиків, які зовсім не екіпіровані засобами захисту. Вони буквально наступають з одним лише автоматом”, — стверджує військовий.

Крім того, загарбники активно застосовують FPV-дрони та безпілотники на оптоволокні для ударів по передових позиціях. Ними ж намагаються перешкоджати логістиці.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували 15 разів минулої доби. Так, окупанти намагалися просунутися у районах Шандриголового, Новоселівки, Греківки, Надії, Зарічного та в напрямку Ставка.

Нагадаємо, війська РФ намагаються з півночі оминути Ямпіль і вийти до Лимана. Також вони постійно атакують дронами логістичні маршрути в районі Часового Яру й, імовірно, готуються штурмувати Сіверськ із бронетехнікою.