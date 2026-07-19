Ілюстративне фото: veteran.com.ua

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Ветерани, ветеранки, їхні родичі, а також сім’ї загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць можуть долучитися до нового потоку безплатної програми “Ветеранське коло”. Учасникам пропонують професійне навчання, психологічну й менторську підтримку, а також річний кар’єрний супровід після завершення курсу.

Про старт нового набору повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Взяти участь у програмі можуть ветерани, ветеранки, члени їхніх родин, а також родини загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць, які проживають або проживали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій та Одеській областях.

Організатори зазначають, що під час підготовки нового набору врахували досвід учасників першого потоку та оновили програму. Зокрема, у ній з’явилися бадді-групи “рівний рівному”, простір знайомства “Раннє коло”, розширена система наставництва, річний кар’єрний супровід після навчання та нові освітні напрями.

Учасники зможуть обрати один із курсів:

проєктний менеджмент у громадському секторі,

аналітика відкритих даних (OSINT/кібербезпека),

маркетинг.

Програма поєднує професійне навчання, психологічний і менторський супровід, кар’єрне консультування, підтримку спільноти та допомогу з працевлаштуванням.

Після погодження заявки учасники долучаться до “Раннього кола”, навчатимуться за обраним напрямом і працюватимуть із кураторами та менторами. Після завершення курсу вони зможуть протягом року користуватися кар’єрним супроводом: підготувати резюме та профіль у LinkedIn, пройти підготовку до співбесід, долучитися до кар’єрних заходів і познайомитися з потенційними роботодавцями.

Організатори зазначають, що під час першого набору учасники найбільше відзначали практичну користь навчання, підтримку спільноти та допомогу в пошуку роботи.

Для участі необхідно зареєструватися на закриту онлайн-зустріч, під час якої організатори розкажуть про умови участі та подальші етапи відбору. Реєстрація на програму триватиме до 4 серпня.

Проєкт реалізує освітня платформа Prometheus за підтримки програми MATRA Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Інформаційним партнером програми є Міністерство у справах ветеранів України.

Раніше ми писали, що ветерани, які втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень допомоги.