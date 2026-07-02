Ветерани, які втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тис. грн допомоги. Ілюстративне: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від 1 липня в Україні стартував прийом заяв на одноразову допомогу для ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України. За програмою можна отримати до 95 тисяч гривень на облаштування побуту та створення безпечнішого житлового простору.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

Ці кошти виділяє Український Червоний Хрест на придбання техніки: загалом на вибір заявника доступні 26 видів пристроїв. Серед них — адаптаційні гаджети для людей з порушенням зору: смартфони з функцією озвучування екрана, спеціальна навігаційна техніка та інша адаптивна побутова техніка.

“Програма спрямована не лише на вирішення побутових питань. Її мета — підтримати відновлення, адаптацію та гідне повернення ветеранів й ветеранок через створення більш доступних, комфортних і безпечних умов для повсякденного життя”, — уточнили у Мінветеранів.

Хто може податись на цю допомогу

Заяву можуть подати учасники бойових дій, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також люди з інвалідністю внаслідок війни з аналогічною втратою зору.

Право на допомогу не залежить від того, отримує заявник інші види державної чи міжнародної підтримки.

Куди звертатися

Документи подають до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем задекларованого або зареєстрованого проживання. Водночас ветерани-переселенці звертаються за адресою фактичного проживання, вказаною у довідці ВПО.

Подати заяву дозволено особисто, через законного представника за довіреністю, поштою або в електронному вигляді. До пакета документів входять: інформована згода, рахунки-фактури з реквізитами магазину, а також консультаційний висновок спеціаліста (форма № 028/о) або документ, що його замінює — рішення військово-лікарської комісії, витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи чи висновок медико-соціальної експертної комісії.

У заяві потрібно зазначити дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу проживання, а також контактний номер телефону та електронну пошту заявника. Якщо документи подає представник, додатково треба додати копію його паспорта та документ, що підтверджує повноваження — рішення суду, органу опіки та піклування або довіреність.

Коли чекати на виплату

Розгляд заяви триває три робочі дні, після чого заявника повідомлять про рішення телефоном і надішлють електронне підтвердження про призначення допомоги. Наступним кроком стане відкриття спеціального рахунку в Ощадбанку або Укргазбанку — гроші нарахують туди.

Використати кошти можна виключно на оплату товарів із затвердженого переліку відповідно до погодженого рахунку-фактури. Після відкриття рахунку заявник має протягом трьох робочих днів надіслати підрозділу ветеранської політики банківську довідку з реквізитами.

Перерахування коштів на спеціальні рахунки Червоний Хрест здійснюватиме з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року, повідомляючи заявників SMS-повідомленнями. Отримавши таке повідомлення, ветеран або його представник звертається до відділення банку з листом-підтвердженням та погодженими рахунками-фактурами для оплати товару. Переказ коштів на рахунок магазину відбуватиметься через касу банку до 30 жовтня 2026 року включно.

Ознайомитися із повним переліком документів та завантажити приклади заяв можна на офіційному сайті Мінветеранів за посиланням.

Нагадаємо, протягом червня комісія Шахівської сільської військової адміністрації погодила 33 житлові сертифікати за знищене внаслідок російської агресії житло. За цей же період заявникам двічі дозволили відкликати свої звернення, а відмову в компенсації ухвалили лише в одному випадку.