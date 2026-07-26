Гуманітарне розмінування. Ілюстративне фото: АрміяInform

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Ветерани, ветеранки, родичі військовослужбовців, а також члени родин загиблих захисників і захисниць можуть подати заявку на безкоштовне навчання за спеціальністю “Сапер — гуманітарне розмінування”. Учасникам пропонують теоретичну й практичну підготовку, сертифікат державного зразка, безкоштовне проживання та харчування, а також можливість подальшого працевлаштування.

Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні відкрила новий набір на навчання у межах проєкту “Ветерани 4”. Програма спрямована на професійну перекваліфікацію та підтримку ветеранів і ветеранок.

Навчання проходитиме у Києві та триватиме вісім тижнів. Воно включає теоретичну підготовку та практичні польові заняття. Після завершення курсу учасники отримають сертифікат державного зразка та зможуть знайти роботу у сфері гуманітарного розмінування.

Організатори також забезпечують учасників безкоштовним проживанням, харчуванням і фінансовою підтримкою на весь період навчання.

Для участі потрібно заповнити онлайн-анкету. У ній кандидат має вказати:

прізвище, ім’я та по батькові,

дату народження,

контактний телефон та електронну пошту,

військову посаду або спеціальність під час служби,

наявність встановленої інвалідності,

наявність акубаротравми або черепно-мозкової травми,

досвід проходження психологічної реабілітації,

короткий опис мотивації для участі у програмі,

актуальність подальшого працевлаштування у сфері гуманітарного розмінування,

можливість проходження очного навчання протягом восьми тижнів.

Дедлайн реєстрації — 25 серпня.

Проєкт реалізують ПРООН в Україні спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерством у справах ветеранів та платформою Demine Ukraine за підтримки уряду Італії.

Раніше ми писали, що ветеранів, ветеранок та їхніх близьких запрошують на безплатну програму професійної адаптації.