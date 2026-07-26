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Ветерани, ветеранки, родичі військовослужбовців, а також члени родин загиблих захисників і захисниць можуть подати заявку на безкоштовне навчання за спеціальністю “Сапер — гуманітарне розмінування”. Учасникам пропонують теоретичну й практичну підготовку, сертифікат державного зразка, безкоштовне проживання та харчування, а також можливість подальшого працевлаштування.
Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.
Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні відкрила новий набір на навчання у межах проєкту “Ветерани 4”. Програма спрямована на професійну перекваліфікацію та підтримку ветеранів і ветеранок.
Навчання проходитиме у Києві та триватиме вісім тижнів. Воно включає теоретичну підготовку та практичні польові заняття. Після завершення курсу учасники отримають сертифікат державного зразка та зможуть знайти роботу у сфері гуманітарного розмінування.
Організатори також забезпечують учасників безкоштовним проживанням, харчуванням і фінансовою підтримкою на весь період навчання.
Для участі потрібно заповнити онлайн-анкету. У ній кандидат має вказати:
Дедлайн реєстрації — 25 серпня.
Проєкт реалізують ПРООН в Україні спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерством у справах ветеранів та платформою Demine Ukraine за підтримки уряду Італії.
Раніше ми писали, що ветеранів, ветеранок та їхніх близьких запрошують на безплатну програму професійної адаптації.