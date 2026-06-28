Вибір кандидатури до складу Ради ветеранів. Ілюстративне фото: MC.today

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29 червня ветерани війни з Волноваської громади зможуть обрати кандидатуру до складу Ради ветеранів війни при Донецькій обласній військовій адміністрації. Для участі потрібно приєднатися до зустрічі в онлайн-форматі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Волноваської міської військової адміністрації.

Збори відбудуться 29 червня о 12:00 в онлайн-форматі на платформі Google Meet. Реєстрацію учасників розпочнуть о 11:45.

Приєднатися можна за посиланням.

Головною метою зустрічі стане обрання кандидатури, яку подадуть до складу Ради ветеранів війни при Донецькій обласній державній адміністрації.

У міській військовій адміністрації зазначають, що до участі запрошують ветеранів війни, які мають зареєстроване або задеклароване місце проживання на території Волноваської міської територіальної громади та були змушені виїхати через війну.

Організатори закликають ветеранів долучитися до формування Ради ветеранів, щоб мати можливість впливати на покращення умов життя військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин.

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