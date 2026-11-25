Учасники Програми ветеранського лідерства попередніх хвиль. Фото: Громадських рух "ЧЕСНО"

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Громадських рух “ЧЕСНО” разом з Українським католицьким університетом запрошують на четверту хвилю Програми ветеранського лідерства. Охочі зможуть повчитися розвивати власні ініціативи, впливати на рішення у громадах і долучатися до політичного життя країни. Попередні хвилі програми отримали небагато заявок із Донеччини, тож цього набору організатори закликають їх активніше долучатися. Чому це важливо та як взяти участь — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла лідерка Громадського руху “ЧЕСНО” Віта Думанська.

Що передбачає навчання

Програма ветеранського лідерства складається з чотирьох обовʼязкових офлайн-модулів, які відбуватимуться в Українському католицькому університеті у Львові:

Перший модуль — 14–16 січня 2027 року;

Другий модуль — 4–6 лютого 2027 року;

Третій модуль — 4–6 березня 2027 року;

Четвертий модуль — 9–10 квітня 2027 року.

Учасники вивчатимуть питання державотворення, законотворчості, прав людини, місцевого самоврядування та політичних комунікацій. Окрему увагу організатори приділять розвитку навичок публічних виступів і побудові особистого бренду. Також організатори забезпечують проживання, харчування та відшкодування витрат на проїзд.

Окрім цього, у межах навчання з ветеранами працюватимуть фахівці у конкретних галузях — викладачі УКУ, представники Руху “ЧЕСНО”, політики, комунікаційники та громадські діячі. Вони ділитимуться не лише знаннями, а й власним практичним досвідом.

Водночас, як зазначають організатори, за попередні три хвилі програми вони отримали небагато заявок від ветеранів з Донецької області. Тож закликають вихідців з регіону взяти участь в цій ініціативі.

“Донеччина живе з війною з 2014 року, довше за більшість регіонів України. Багато донеччан втратили домівки й зараз стали частиною громад по всій країні. Саме ці люди потім будуть відновлювати свої міста, і мені важливо, щоб вони мали для цього знання, команду і впевненість.

Ми не хочемо, щоб майбутнє Донеччини визначали без людей з Донеччини. Повернення територій і відбудова громад потребуватимуть місцевих лідерів, яким довіряють. Ветерани таку довіру вже заслужили. Наша програма дає їм інструменти, щоб перетворити цю довіру на вплив у громаді, в місцевій раді, в публічній політиці.

Тому ми особливо чекаємо на заявки від ветеранів і ветеранок з Донецької області”, — каже голова Руху “ЧЕСНО” та засновниця Програми Віта Думська.

Заповнити анкету на участь в Програмі ветеранського лідерства можна за цим посиланням. У разі запитань або для уточнення деталей ініціативи та реєстраційної анкети: [email protected].

Нагадаємо, українські ветерани та їхні родини отримали новий інформаційний сервіс, він має назву “Ветеран PRO” та об’єднує всю інформацію про доступні пільги, програми, послуги та можливості для цих людей на одному сайті.