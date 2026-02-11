Зробити резюме статті: (ChatGPT)
У Світлодарській громаді з’явилася програма підтримки ветеранів з їхніми рідними, полонених, а також зниклих безвісти за особливих обставин. На ці завдання місцева влада, яка працює в евакуації, планує спрямувати за рік 2 868 000 гривень, які отримала як субвенцію з обласного бюджету. Розповідаємо, які напрямки підтримки планують профінансувати, на кого саме вони розраховані, а також як отримати консультації від влади громади дистанційно.
Програму підтримки цих категорій населення опублікували на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.
Так, безпосередньо для військових передбачили таку допомогу:
Для сімей захисників та зниклих безвісти за особливих обставин у документі заклали:
Деякі напрямки допомоги у програмі передбачили для поховання, а також на збереження пам’яті про полеглих захисників та захисниць:
Окрім цього, ще 23 тисячі гривень заклали на забезпечення соціальних послуг територіальними центрами та центрами підтримки ветеранів війни, їхніх сімей і родин загиблих захисників, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Люди, яким потрібна допомога, можуть звернутися за додатковими інструкціями та консультаціями до Світлодарської міської ВА за гарячою лінією:
Нагадаємо, станом на кінець 2025-го на обліку Світлодарської міської ВА перебували 1975 переселенців із громади, зокрема 341 дитина. Матеріальну допомогу загальною вартістю в 3 760 600 гривень у поточному році планують надати ВПО з дев’яти різних категорій населення. Журналісти Вільного Радіо розповідали, про яку підтримку йдеться.