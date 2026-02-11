Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Світлодарській громаді з’явилася програма підтримки ветеранів з їхніми рідними, полонених, а також зниклих безвісти за особливих обставин. На ці завдання місцева влада, яка працює в евакуації, планує спрямувати за рік 2 868 000 гривень, які отримала як субвенцію з обласного бюджету. Розповідаємо, які напрямки підтримки планують профінансувати, на кого саме вони розраховані, а також як отримати консультації від влади громади дистанційно.

Програму підтримки цих категорій населення опублікували на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Так, безпосередньо для військових передбачили таку допомогу:

забезпечення ветеранів ліками, які не входять у перелік безкоштовних від НСЗУ — 45 тисяч гривень (наразі є три отримувачі);

матеріальна допомога військовим, яких звільнили з полону — 50 тис. грн (заклали на одну людину);

матеріальна допомога військовим, які зазнали важких поранень — 500 тис. грн на 10 людей;

матеріальна допомога ветеранам за призові місця у спортивних заходах з адаптивних видів спорту на державному та місцевому рівні — 30 тис. грн (двоє отримувачів);

надання матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України Захисникам, Захисницям і ветеранам війни — 650 тис. грн на 65 отримувачів;

матеріальна допомога ветеранам війни на іпотечне кредитування для придбання житла — 1 млн грн на п’ять отримувачів.

Для сімей захисників та зниклих безвісти за особливих обставин у документі заклали:

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зокрема ВПО — 20 тисяч розділять між чотирма отримувачами;

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісти військовослужбовців, зокрема ВПО — 180 тис. на 60 людей;

надання допомоги до Дня Захисників і Захисниць України дітям зниклих безвісти Захисників та Захисниць — 30 тис. грн розділять між шістьма дітьми;

матеріальна допомога сім’ям людей, зниклих безвісти за особливих обставин — 100 тис. грн для чотирьох отримувачів.

Деякі напрямки допомоги у програмі передбачили для поховання, а також на збереження пам’яті про полеглих захисників та захисниць:

встановлення або сприяння встановленню меморіальних дошок і пам’ятних знаків на честь загиблих (померлих) ветеранів війни — 40 тис. грн;

матеріальна допомога на поховання загиблих захисників і захисниць — 100 тис. грн для двох отримувачів;

фінансова допомога на спорудження пам’ятника — 100 тис. грн для двох отримувачів.

Окрім цього, ще 23 тисячі гривень заклали на забезпечення соціальних послуг територіальними центрами та центрами підтримки ветеранів війни, їхніх сімей і родин загиблих захисників, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Люди, яким потрібна допомога, можуть звернутися за додатковими інструкціями та консультаціями до Світлодарської міської ВА за гарячою лінією:

+38 (095) 12-88-553

Нагадаємо, станом на кінець 2025-го на обліку Світлодарської міської ВА перебували 1975 переселенців із громади, зокрема 341 дитина. Матеріальну допомогу загальною вартістю в 3 760 600 гривень у поточному році планують надати ВПО з дев’яти різних категорій населення. Журналісти Вільного Радіо розповідали, про яку підтримку йдеться.