Ветерани у “Дії” зможуть виправляти свої дані онлайн, а “е-Посвідчення” використовувати, не чекаючи паперового документа

Ветерани у "Дії". Ілюстративне фото: зі сторінки застосунку

Користуватися “е-Посвідчення ветерана” тепер можна до виготовлення паперового варіанту документа через “Дію”. Окрім цього, у застосунку додали нову послугу — “Дані з реєстру ветеранів”, аби можна було виправити свої дані онлайн. Розповідаємо, як працюють нововведення.

Про них повідомили у Мінветеранів.

За їхніми словами, раніше для появи “е-Посвідчення” в “Дії” потрібно було чекати на виготовлення паперового документа, а після передавати його номер в реєстр. Однак нині цифровий документ формують на основі запису в Єдиному держреєстрі ветеранів війни, який створюють військові частини.

Тобто, користуватися послугами застосунку можна одразу після надання статусу. Тепер не потрібно чекати на виготовлення паперового документа чи передавати його номер.

Окрім цього, у розділі Ветеран Pro” з’явиться можливість переглянути власні дані з реєстру, щоб перевірити їхню коректність. Сервіс “Дані з реєстру ветеранів” — це перший крок до можливості виправляти дані через “Дію”, зазначили у міністерстві. Там планують, що ветерани зможуть не лише переглядати інформацію, а й подавати заявки на їх виправлення онлайн.

Поки запускають першу частина функціоналу — перегляд даних. Скористатися ним зможуть ветерани та члени сім’ї загиблих захисників, які мають:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України;

член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни/Посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

посвідчення учасника війни;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

“е-Посвідчення” не підтягнулося в “Дію”: що робити

У новому “е-Посвідченні” відображатиметься 11-значний “реєстровий номер”. Це унікальний номер запису про ветерана в ЄДРВВ, під яким у системі зберігається інформація про наданий статус. Якщо ж ви вже маєте паперове посвідчення, “Дія” відображатиме і його номер, і реєстровий. При цьому паперовий документ залишається чинним і його надалі можна використовувати.

Якщо “е-Посвідчення” не підтягнулося в застосунок, це може свідчити про те, що дані статусу ще не передали до реєстру. Окрім цього, вони можуть містити помилки або ж вашої фотографії немає у демографічному реєстрі. У такому разі варто звернутися до органу, який надав статус, для оновлення інформації.

Нагадаємо, усі ветерани, які втратили житло внаслідок війни, матимуть можливість отримати кошти від держави на покриття оренди житла. Уряд розширив можливості програми.