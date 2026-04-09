Діти ясла-садок №3 “Ромашка” під час святкування “Дня Росії”, 2025 рік. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

З вересня 2026 року Росія запроваджує у всіх своїх дитячих садках обов’язкові патріотичні заняття “Добрі ігри” — аналог шкільних “Розмов про важливе”, які проводяться в країні з 2022 року. Це може торкнутися і садочків, які працюють на тимчасово окупованих територіях України, адже країна-агресорка інтегрує їх до своєї системи освіти.

Про проведення “Добрих ігор” повідомляє російська редакція Радіо Свобода з посиланням на заяву заступниці міністра освіти Росії.

“Добрі ігри” будуть спрямовані на формування у дітей “духовно-моральних цінностей”, наразі Міносвіти країни-агресорки розробляє методичні матеріали для вихователів, повідомляє заступниця міністра освіти Росії Ольга Колударова.

Раніше ініціативу запровадити подібні уроки для дітей старше п’яти років висунула одна з фіналісток конкурсу “Вчитель року” під час зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на початку жовтня 2024 року, нагадують журналісти. Він пропозицію підтримав.

“У нас є такі вирази: “всмоктав із молоком матері” або “засвоїв змалку”. Це говорить про те, що в ранньому віці певні базові речі ми дитині повинні закладати”, — казав тоді Путін.

Невдовзі після цієї заяви низка регіонів почала проводити “Розмови про важливе” у дитячих садках за власною ініціативою. За даними російського медіа “7х7”, лише за тиждень у середині жовтня 2024 року заклади дошкільної освіти по всій країні опублікували понад 100 звітів про проведення таких занять, повідомляє інше російське медіа — “Настоящее Время”.

Нагадаємо, з січня та вересня 2027-го у російських школах запровадять новий предмет — “Духовно-моральна культура РФ”. Його викладатимуть для учнів з пʼятого по сьомі класи. Нововведення, ймовірно, запровадять і на тимчасово окупованих територіях України.