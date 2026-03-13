Скільки заробляють голова Донецької ОДА та його заступники у 2026 році? Колаж: Вільне Радіо

У лютому цього року троє з чотирьох заступників голови Донецької ОДА заробили більше, ніж сам начальник — майже 196 тисяч гривень. Сума зросла завдяки виплатам за відрядження та іншим надбавкам. Розповідаємо, скільки отримали Вадим Філашкін і його команда.

Розміри зарплат посадовців повідомили в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм виплатили фактично. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати посадовцям Донецької ОДА виплачували з загального та спеціального фондів бюджету. У текст наведені загальні суми виплат на місяць.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника.

Скільки заробили голова Донецької ОДА і його заступники у лютому 2026 року, інфографіка: Вільне Радіо

Без надбавок за інтенсивність праці: якою була зарплата Вадима Філашкіна у лютому 2026-го

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у лютому 2026 року отримав 157 468 грн зарплати.

Сюди, крім окладу, увійшли такі виплати:

39 367 грн — за відрядження;

15 404 грн — за роботу з держтаємницею.

Ці доплати були більшими, ніж у його заступників.

Інших надбавок, наприклад, за інтенсивність праці чи вислугу років, посадовець не отримує. Протягом 2025 року зарплата Філашкіна становила у середньому 140 тис. грн на місяць.

Хто з заступників голови ДонОДА отримав більше за начальника та якою була зарплата в інших

Серед усіх заступників голови Донецької ОДА найбільшу зарплату в лютому 2026-го отримав Юрій Винокуров. Йому виплатили 195 747 грн, що навіть більше, ніж у самого начальника обладміністрації.

Така сума пояснюється тим, що посадовець отримав кілька видів доплат, з-поміж яких найсуттєвіша частка — 55 927 грн — прийшлася на виплати за відрядження. Ще 30 007 грн Винокурову виплатили за вислугу років, а 12 431 грн — як надбавку за держтаємницю.

Майже на 10 тис. грн менше за колегу, але все ж більше за очільника ОДА отримав Ігор Бойко. Його зарплата в лютому склала 186 268 грн. Посадовець був у відрядженнях та інтенсивно працював. Його доплати розподілились так:

46 567 грн — надбавка за вислугу років;

18 626 грн — відрядження;

13 970 грн — надбавка за держтаємницю;

7 080 грн — надбавка за інтенсивність праці.

Ще один заступник начальника Донецької ОДА Юрій Ключка у лютому отримав найбільшу виплату за інтенсивність праці серед колег. Загалом за місяць він заробив 173 510 грн. Доплати мали такий вигляд:

34 702 грн — виплата за відрядження;

32 660 грн — надбавка за інтенсивність праці;

12 247 грн — надбавка за держтаємницю.

Найменше серед заступників голови Донецької ОДА виплатили Олександру Шевченку. У лютому він був у відпустці й відрядженнях та отримав 138 464 грн. Окрім окладу, це:

30 109 грн — надбавка за інтенсивність праці;

11 290 грн — надбавка за держтаємницю;

11 290 грн — надбавка за вислугу років;

7 109 грн — виплата за відрядження;

3 391 грн — відпустка.

Раніше ми розповідали, скільки заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники у 2025 році. Тоді оплата посадовців виросла порівняно з попереднім роком.