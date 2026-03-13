У лютому цього року троє з чотирьох заступників голови Донецької ОДА заробили більше, ніж сам начальник — майже 196 тисяч гривень. Сума зросла завдяки виплатам за відрядження та іншим надбавкам. Розповідаємо, скільки отримали Вадим Філашкін і його команда.
Розміри зарплат посадовців повідомили в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.
Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника.
Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у лютому 2026 року отримав 157 468 грн зарплати.
Сюди, крім окладу, увійшли такі виплати:
Ці доплати були більшими, ніж у його заступників.
Інших надбавок, наприклад, за інтенсивність праці чи вислугу років, посадовець не отримує. Протягом 2025 року зарплата Філашкіна становила у середньому 140 тис. грн на місяць.
Серед усіх заступників голови Донецької ОДА найбільшу зарплату в лютому 2026-го отримав Юрій Винокуров. Йому виплатили 195 747 грн, що навіть більше, ніж у самого начальника обладміністрації.
Така сума пояснюється тим, що посадовець отримав кілька видів доплат, з-поміж яких найсуттєвіша частка — 55 927 грн — прийшлася на виплати за відрядження. Ще 30 007 грн Винокурову виплатили за вислугу років, а 12 431 грн — як надбавку за держтаємницю.
Майже на 10 тис. грн менше за колегу, але все ж більше за очільника ОДА отримав Ігор Бойко. Його зарплата в лютому склала 186 268 грн. Посадовець був у відрядженнях та інтенсивно працював. Його доплати розподілились так:
Ще один заступник начальника Донецької ОДА Юрій Ключка у лютому отримав найбільшу виплату за інтенсивність праці серед колег. Загалом за місяць він заробив 173 510 грн. Доплати мали такий вигляд:
Найменше серед заступників голови Донецької ОДА виплатили Олександру Шевченку. У лютому він був у відпустці й відрядженнях та отримав 138 464 грн. Окрім окладу, це:
