Гуманітарна допомога від ООН. Ілюстративне фото: Всесвітня Продовольча Програма ООН

У Дружківці розширили перелік отримувачів гуманітарної допомоги ще на одну категорію соціально вразливих мешканців громади. Від 20 листопада продуктові набори, надані ООН, видаватимуть дітям з інвалідністю віком до 18 років, а також дорослим, які мають інвалідність із дитинства.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Умова надання допомоги залишилися незмінною: люди з перелічених категорій повинні перебувати на обліку місцевого УСЗН як отримувачі відповідної соціальної допомоги.

Продуктові набори видають від 12:00 по 14:00 у приміщенні Дружківської міської центральної бібліотеки імені Лесі Українки. Підходити треба до головного входу до будівлі.

При собі отримувачів закликали мати паспорти та посвідчення отримувачів державної соціальної допомоги (за наявності).

Консультації стосовно гуманітарної допомоги у Дружківській громаді можна отримати дистанційно, для цього міська військова адміністрація закликає телефонувати до УСЗН за номером:

+30 (066) 10-59-369

Нагадаємо, станом на 20 листопада у чотирьох населених пунктах Донецької області, де оголошена примусова евакуація дітей, залишаються неповнолітні. Місто Дружківка серед них залишається найбільшим, з нього досі не вивезли близько 500 неповнолітніх.