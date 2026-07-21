Автобус. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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У прифронтовому Краматорську з 22 липня оновлюють рух громадського транспорту: п’ять маршрутів отримали нові схеми та розклади курсування. Публікуємо деталі цих змін.

Про оновлення у роботі транспорту повідомили у Краматорській міській раді.

Серед іншого, маршрути № 11 та № 32 тепер їздитимуть до кінцевої зупинки “Школа № 26” на вулиці Софіївській, а Маршрут № 11Л — курсуватиме до кінцевої на перехресті вулиць Хортицької та Л. Бикова (біля магазину “Апельсин”)

Графік руху маршруту громадського транспорту №7 (с. Красноторка — вул. Комерційна) у Краматорську від 22 липня

від с. Красноторка: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:45, 15:15, 16:20;

від вул. Комерційної: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 16:05.

Графік руху маршруту громадського транспорту №7А (м-н Лазурний — вул. Комерційна — с. Красноторка) у Краматорську від 22 липня

від м-ну Лазурний: 7:32, 9:36, 11:40, 14:46, 16:50;

від вул. Комерційної: 6:20, 7:00, 8:30, 9:04, 10:30, 11:08, 12:40, 13:12, 15:40, 16:18, 17:35;

від с. Красноторка: 6:35, 8:45, 10:45, 12:55, 15:55, 17:50.

Графік руху маршруту громадського транспорту №11 (автобус, с. Біленьке — Зал/вокзал) у Краматорську від 22 липня

від с. Біленьке: 6:35, 8:30, 10:30, 12:30, 15:00, 17:00;

від Залу/вокзалу: 7:55, 9:45, 11:45, 14:15, 16:15.

Графік руху маршруту громадського транспорту №11Л (автобус, будні, м-н Лазурний — Зал/вокзал) у Краматорську від 22 липня

від м-ну Лазурний: 6:00, 7:35, 9:30, 11:30, 14:00, 16:00, 18:00;

від Залу/вокзалу: 6:45, 8:45, 10:45, 13:15, 15:15, 17:15.

Графік руху маршруту громадського транспорту №11Л (автобус, вихідний, м-н Лазурний — Зал/вокзал) у Краматорську від 22 липня

від м-ну Лазурний: 7:35, 9:30, 11:30, 14:00, 16:00, 18:00;

від Залу/вокзалу: 6:45, 8:45, 10:45, 13:15, 15:15, 17:15.

Графік руху маршруту громадського транспорту №32 (с. Біленьке — вул. Комерційна) у Краматорську від 22 липня

від с. Біленьке: 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00;

від вул. Комерційної: 7:15, 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня російські загарбники запустили по прифронтовому Краматорську, попередньо, девʼять керованих авіабомб. Вони влучили по житлових кварталах та найбільшому лікарняному містечку громади. Відомо про загибель двох людей, а також про поранення вже десяти цивільних.