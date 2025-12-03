Підтримайте Вільне Радіо
Уряд запустив перший етап програми “3000 км Україною”: від 10:00 3 грудня кожен громадянин може оплатити квитки на вибрані поїзди за допомогою безкоштовних 3000 кілометрів від Укрзалізниці. Розповідаємо, на які поїзди вже можна витратити бонуси.
Про старт програми повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
У грудні програма працює у тестовому режимі, перші рейси, на які можна придбати квитки за безкоштовні кілометри, вирушають 5 числа. Загалом можна оформити до чотирьох подорожей загальною протяжністю до 3000 км.
Квитки доступні у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі “Інтерсіті” на визначених 24 маршрутах (далі перелік маршрутів обіцяють розширити).
У грудні кілометри від УЗ можна витратити на такі поїзди:
Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
“Рейси для пілотного етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік”, — уточнили в Укрзалізниці.
Скористатися програмою можуть громадяни, які користуються мобільним застосунком Укрзалізниці та верифікували свій акаунт там за допомогою “Дія. Підпис”. Далі потрібно:
Нагадаємо, Укрзалізниця в новому графіку руху поїздів на 2025-2026 роки запровадила 11 нових рейсів. Серед них — поїзд №47/48 Краматорськ (Барвінкове) — Чоп. На Донеччину через безпекові обставини поїзди тимчасово не заїздять, тому цей рейс вирушатиме і прибуватиме до Барвінкового. Це наближене до межі Донецької області місто Харківщини.