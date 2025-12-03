Поїзд. Ілюстративне фото: УЗ

Уряд запустив перший етап програми “3000 км Україною”: від 10:00 3 грудня кожен громадянин може оплатити квитки на вибрані поїзди за допомогою безкоштовних 3000 кілометрів від Укрзалізниці. Розповідаємо, на які поїзди вже можна витратити бонуси.

Про старт програми повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

У грудні програма працює у тестовому режимі, перші рейси, на які можна придбати квитки за безкоштовні кілометри, вирушають 5 числа. Загалом можна оформити до чотирьох подорожей загальною протяжністю до 3000 км.

Квитки доступні у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі “Інтерсіті” на визначених 24 маршрутах (далі перелік маршрутів обіцяють розширити).

У грудні кілометри від УЗ можна витратити на такі поїзди:

№ 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);

№ 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;

№ 109/110 Львів — Миколаїв;

№ 115/116 Суми — Київ;

№ 121/122 Миколаїв — Київ;

№ 127/128 Львів — Запоріжжя;

№ 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів;

№ 143/144 Суми — Рахів;

№ 39/40 Солотвино — Запоріжжя;

№ 45/44 Харків — Ужгород;

№ 47/48 Запоріжжя — Мукачево;

№ 51/52 Одеса — Запоріжжя;

№ 53/54 Дніпро — Одеса;

№ 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;

№ 773/774 Київ — Конотоп;

№ 87/88 Ковель — Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів — Чернігів;

№ 895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ,

№723/722 Харків – Київ,

№731/732 Запоріжжя – Київ.

“Рейси для пілотного етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік”, — уточнили в Укрзалізниці.

Як оформити безкоштовний квиток

Скористатися програмою можуть громадяни, які користуються мобільним застосунком Укрзалізниці та верифікували свій акаунт там за допомогою “Дія. Підпис”. Далі потрібно:

оновити застосунок;

знайти у ньому позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”. На акаунт після цього нарахують кілометри;

обрати потрібний поїзд, який має позначку “3000”. Під час бронювання застосунок спише кілометри з бонусного рахунку.

Нагадаємо, Укрзалізниця в новому графіку руху поїздів на 2025-2026 роки запровадила 11 нових рейсів. Серед них — поїзд №47/48 Краматорськ (Барвінкове) — Чоп. На Донеччину через безпекові обставини поїзди тимчасово не заїздять, тому цей рейс вирушатиме і прибуватиме до Барвінкового. Це наближене до межі Донецької області місто Харківщини.