Від 3 грудня діє програма “3000 км Україною” від Укрзалізниці: куди можна безкоштовно вирушити з Барвінкового (Краматорська)

В'ячеслав Попович
Уряд запустив перший етап програми “3000 км Україною”: від 10:00 3 грудня кожен громадянин може оплатити квитки на вибрані поїзди за допомогою безкоштовних 3000 кілометрів від Укрзалізниці. Розповідаємо, на які поїзди вже можна витратити бонуси.

 

Про старт програми повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

У грудні програма працює у тестовому режимі, перші рейси, на які можна придбати квитки за безкоштовні кілометри, вирушають 5 числа. Загалом можна оформити до чотирьох подорожей загальною протяжністю до 3000 км.

Квитки доступні у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі “Інтерсіті” на визначених 24 маршрутах (далі перелік маршрутів обіцяють розширити).

У грудні кілометри від УЗ можна витратити на такі поїзди:

  • № 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);
  • № 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;
  • № 109/110 Львів — Миколаїв;
  • № 115/116 Суми — Київ;
  • № 121/122 Миколаїв — Київ;
  • № 127/128 Львів — Запоріжжя;
  • № 141/142  Івано-Франківськ — Чернігів;
  • № 143/144 Суми — Рахів;
  • № 39/40 Солотвино — Запоріжжя;
  • № 45/44 Харків — Ужгород;
  • № 47/48 Запоріжжя — Мукачево;
  • № 51/52 Одеса — Запоріжжя;
  • № 53/54 Дніпро — Одеса;
  • № 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;
  • № 773/774 Київ — Конотоп;
  • № 87/88 Ковель — Запоріжжя;
  • № 886/888 Фастів — Чернігів;
  • № 895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня,
  • №17/18 Харків – Ужгород, 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ,
  • №723/722 Харків – Київ,
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

“Рейси для пілотного етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди  поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік”, — уточнили в Укрзалізниці.

Як оформити безкоштовний квиток 

Скористатися програмою можуть громадяни, які користуються мобільним застосунком Укрзалізниці та верифікували свій акаунт там за допомогою “Дія. Підпис”. Далі потрібно:

  • оновити застосунок;
  • знайти у ньому позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”. На акаунт після цього нарахують кілометри;
  • обрати потрібний поїзд, який має позначку “3000”. Під час бронювання застосунок спише кілометри з бонусного рахунку.

Нагадаємо, Укрзалізниця в новому графіку руху поїздів на 2025-2026 роки запровадила 11 нових рейсів. Серед них — поїзд №47/48 Краматорськ (Барвінкове) — Чоп. На Донеччину через безпекові обставини поїзди тимчасово не заїздять, тому цей рейс вирушатиме і прибуватиме до Барвінкового. Це наближене до межі Донецької області місто Харківщини.

