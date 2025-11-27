Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця в новому графіку руху поїздів на 2025-2026 роки запровадила 11 нових рейсів. Серед них — поїзд №47/48 Краматорськ (Барвінкове) — Чоп. На Донеччину через безпекові обставини поїзди тимчасово не заїздять, тому цей рейс вирушатиме і прибуватиме до Барвінкового. Це наближене до межі Донецької області місто Харківщини.

Про запровадження нових рейсів повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“Новий поїзд для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для “останньої милі”) сполучення з рештою України.

Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, Укрзалізниця пропонує додатковий рейс для регіону, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси”, — повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Оновлений графік руху поїздів, серед яких є описаний маршрут №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп, набуде чинності від 14 грудня 2025 року. Розкраду нових поїздів ще не опублікували, проте в Укрзалізниці обіцяють зробити це незабаром.

Від грудня загалом перевізник запровадить 11 нових поїздів (вісім внутрішніх сполучень та три зовнішні) та додаткові 2 млн місць для пасажирів.

Нагадаємо, з 4 листопада 2025 року Укрзалізниця скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.