Які зарплати отримували заступниці Селидівської міської ради за перші чотири місяці 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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В евакуації продовжують працювати чотири заступниці Селидівського міського голови. Робота посадовиць за перші чотири місяці 2026 року коштувала місцевому бюджету 1,6 млн грн, або від 294 до 448 тисяч грн на кожну. Розповідаємо, хто та скільки отримував і що серед цих виплат — зарплати, а що премії, відпускні та інші виплати.

Дані про зарплати посадовців Селидівської міської ради журналістам Вільного Радіо надали у місцевій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Усі наведені нижче суми — до сплати податків (у 2026 році це 23%). Тобто посадовиці отримали “на руки” менше.

Найбільше за період із січня по квітень 2026 року отримала заступниця міського голови Селидівської міської ради Інна Терещенко:

84 972 грн у січні (з них 47 207 грн премії);

85 029 грн у лютому (з них 49 152 грн премії);

85 188 грн у березні (з них 26 418 грн премії та 26 154 грн на відрядження);

193 475 грн у квітні (з них 36 603 грн премії, 39 812 грн відпускних та 83 782 грн на оздоровлення).

Загалом за перші чотири місяці 2026 року — це 448 664 грн.

Заступниця голови Селидівської міської ради Інна Терещенко. Скриншот відео: Андрій Білоусов

На другому місці за обсягом зарплати — перша заступниця голови Селидівської міської ради Валерія Терещенко:

84 415 грн у січні (з них 42 207 грн премії);

84 601 грн у лютому (з них 35 876 грн премії);

104 675 грн у березні (з них 62 467 грн премії);

170 709 грн у квітня (з них 23 022 грн премії, 38 882 грн відпускних та 85 781 грн на оздоровлення).

Сукупно за перші чотири місяці 2026 року — це 444 400 грн.

Перша заступниця голови Селидівської міської ради Валерія Терещенко. Скриншот відео: Андрій Білоусов

Дещо менше за колег заробила заступниця міського голови Селидівської міської ради Єлизавета Чорнобривець:

85 256 грн у січні (з них 56 355 грн премії);

201 036 грн у лютому (з них зокрема 56 355 грн премії, 36 316 грн відпускних та 79 463 грн на оздоровлення);

52 809 грн у березні (з них 37 045 грн премії);

85 256 грн у квітня (з них 56 355 грн премії).

Це 424 357 грн за перші чотири місяці 2026 року.

Зазначимо, Єлизавета Чорнобривець — єдина заступниця, фотографії якої не фігурують на сайті та у соцмережах Селидівської міської військової адміністрації.

Найменшу зарплату за перші чотири місяці 2026 року мала заступниця міського голови з інформаційної, комунікаційної роботи та внутрішньої політики Тетяна Брянцева. Вона ще не ходила у відпустку та не отримувала виплат на оздоровлення:

38 336 грн у січні (з них 21 298 грн премії);

85 192 грн у лютому (з них 47 328 грн премії);

85 192 грн у березні (з них 47 328 грн премії);

85 579 грн у квітні (з них 47 328 грн премії).

Сукупно за чотири місяці 2026 року посадовиці нарахували 294 299 грн.

Заступниця міського голови з інформаційної, комунікаційної роботи та внутрішньої політики Селидівської міської ради Тетяна Брянцева. Фото 2024 року: телекомпанія “Орбіта”

Загалом робота чотирьох заступниць міського голови окупованого Селидового за перші чотири місяці 2026 року коштувала місцевому бюджету 1 611 720 грн.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки заробляли начальники ВА Донеччини у 2026 році. Кому з них доплачували за напруженість, кому — за роботу у вихідні, а хто отримав нову посаду, а разом з нею майже втричі більшу зарплату.