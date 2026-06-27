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В евакуації продовжують працювати чотири заступниці Селидівського міського голови. Робота посадовиць за перші чотири місяці 2026 року коштувала місцевому бюджету 1,6 млн грн, або від 294 до 448 тисяч грн на кожну. Розповідаємо, хто та скільки отримував і що серед цих виплат — зарплати, а що премії, відпускні та інші виплати.
Дані про зарплати посадовців Селидівської міської ради журналістам Вільного Радіо надали у місцевій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.
Усі наведені нижче суми — до сплати податків (у 2026 році це 23%). Тобто посадовиці отримали “на руки” менше.
Найбільше за період із січня по квітень 2026 року отримала заступниця міського голови Селидівської міської ради Інна Терещенко:
Загалом за перші чотири місяці 2026 року — це 448 664 грн.
На другому місці за обсягом зарплати — перша заступниця голови Селидівської міської ради Валерія Терещенко:
Сукупно за перші чотири місяці 2026 року — це 444 400 грн.
Дещо менше за колег заробила заступниця міського голови Селидівської міської ради Єлизавета Чорнобривець:
Це 424 357 грн за перші чотири місяці 2026 року.
Зазначимо, Єлизавета Чорнобривець — єдина заступниця, фотографії якої не фігурують на сайті та у соцмережах Селидівської міської військової адміністрації.
Найменшу зарплату за перші чотири місяці 2026 року мала заступниця міського голови з інформаційної, комунікаційної роботи та внутрішньої політики Тетяна Брянцева. Вона ще не ходила у відпустку та не отримувала виплат на оздоровлення:
Сукупно за чотири місяці 2026 року посадовиці нарахували 294 299 грн.
Загалом робота чотирьох заступниць міського голови окупованого Селидового за перші чотири місяці 2026 року коштувала місцевому бюджету 1 611 720 грн.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки заробляли начальники ВА Донеччини у 2026 році. Кому з них доплачували за напруженість, кому — за роботу у вихідні, а хто отримав нову посаду, а разом з нею майже втричі більшу зарплату.