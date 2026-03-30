Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
На зарплати працівників Бахмутського міського центру соціальних служб у 2026 році передбачили понад 125 тисяч гривень щомісяця. За цю суму утримують дев’ятьох людей, але один із працівників влаштований на половину ставки.
Відповідні зміни до штатного розпису затвердив начальник Бахмутської міської військової адміністрації.
Загалом у центрі передбачили 8,5 штатних ставки: повну зайнятість мають вісім працівників, ще пів ставки — у водія.
Найвищу зарплату отримує директор — його посадовий оклад становить 22 383 грн на місяць.
Інші зарплати працівників центру соцслужб мають такий вигляд:
Усього фонд заробітної плати за посадовими окладами становить 125 555 грн на місяць. Про додаткові виплати працівникам у розпорядженні не вказано.
Раніше ми розповідали, скільки коштувала бюджету робота апарату Бахмутської РДА у 2025 році. Торік на їхню зарплату витратили близько 7,3 мільйона гривень.