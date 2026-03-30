Бахмутський міський центр соціальних служб (фото до 2022 року). Фото: Facebook-сторінка центру

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На зарплати працівників Бахмутського міського центру соціальних служб у 2026 році передбачили понад 125 тисяч гривень щомісяця. За цю суму утримують дев’ятьох людей, але один із працівників влаштований на половину ставки.

Відповідні зміни до штатного розпису затвердив начальник Бахмутської міської військової адміністрації.

Загалом у центрі передбачили 8,5 штатних ставки: повну зайнятість мають вісім працівників, ще пів ставки — у водія.

Найвищу зарплату отримує директор — його посадовий оклад становить 22 383 грн на місяць.

Інші зарплати працівників центру соцслужб мають такий вигляд:

провідний бухгалтер — 15 788 грн;

провідний юрисконсульт — 15 788 грн;

фахівці із соціальної роботи (4 працівники) — по 15 008 грн;

фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військових — 6 836 грн;

водій автотранспортних засобів — 9 455 грн (або 4 728 грн за пів ставки).

Усього фонд заробітної плати за посадовими окладами становить 125 555 грн на місяць. Про додаткові виплати працівникам у розпорядженні не вказано.

Раніше ми розповідали, скільки коштувала бюджету робота апарату Бахмутської РДА у 2025 році. Торік на їхню зарплату витратили близько 7,3 мільйона гривень.