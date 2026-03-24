Від початку березня з Дружківської громади евакуювали 64 дитини: скільки ще залишаються

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
З початку березня із Дружківської громади вдалося вивезти ще 64 дітей — вони вирушили у більш безпечні регіони України. Однак там все ще залишаються неповнолітні. Нині над евакуацією цивільних працюють міська та обласна влада, поліція, ДСНС і волонтери.
Про це повідомили у Дружківській МВА.
“Звуки вибухів, пошкоджені будинки та щоденні втрати формують реальність, у якій дитинство втрачає відчуття безпеки. Простір, де панує загроза, не може бути середовищем для розвитку й спокійного життя наймолодших”, — наголошують посадовці.
Водночас на території громади досі залишаються шість дітей, батьки яких поки не наважуються виїхати. Їх закликають евакуюватися, аби зберегти життя.
Охочі виїхати можуть звернутися до Штабу з евакуації Дружківської міської військової адміністрації за телефонами:
Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.