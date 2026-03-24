Від початку березня з Дружківської громади евакуювали 64 дитини: скільки ще залишаються

Богдан Комаровський
З початку березня із Дружківської громади вдалося вивезти ще 64 дітей — вони вирушили у більш безпечні регіони України. Однак там все ще залишаються неповнолітні. Нині над евакуацією цивільних працюють міська та обласна влада, поліція, ДСНС і волонтери. 

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там запевняють, що порятунок дітей з оточеної боями громади нині — “пріоритет номер один”. Від початку березня 2026-го спільними зусиллями місцевої та обласної влади, поліції, рятувальників, а ще волонтерів з Дружківської громади вдалося вивезти загалом 49 сімей, у яких виховують 64 дитини. Нині вони мешкають у більш безпечних регіонах країни.

“Звуки вибухів, пошкоджені будинки та щоденні втрати формують реальність, у якій дитинство втрачає відчуття безпеки. Простір, де панує загроза, не може бути середовищем для розвитку й спокійного життя наймолодших”, — наголошують посадовці.

Водночас на території громади досі залишаються шість дітей, батьки яких поки не наважуються виїхати. Їх закликають евакуюватися, аби зберегти життя.

Охочі виїхати можуть звернутися до Штабу з евакуації Дружківської міської військової адміністрації за телефонами:

  • +38 (099) 227-23-87;
  • +38 (050) 183-51-01.

Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.

